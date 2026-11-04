El Betis cae de pie en Dortmund

El Betis cayó de pie en Dortmund tras un buen partido en el que se mereció como mínimo empatar. El conjunto verdiblanco sufrió su primer pinchazo en esta Champions y lo hizo dejando -otra vez- una muy buena imagen. El equipo de Pellegrini rozó el empate, que se lo mereció, y durante minutos encerró a un Dortmund que tiró de más experiencia para llevarse el triunfo en este duelo de la cuarta jornada de la fase de liga de Champions League.

Soñó el Betis con el pleno de triunfos en Champions y lo hizo porque durante momentos jugó bien al fútbol, Álvaro Vallés le sostuvo en el partido e inquietó a un clásico de la Copa de Europa como el Borussia Dortmund. Un pequeño despiste y el empuje del Signal Iduna Park condenaron a un Betis que está honrando al fútbol español en la Champions.

Este Betis no es el Girona, el Villarreal o el Athletic, equipos que no se adaptaron a la Champions con este formato y que se quedaron fuera a la primera. El Betis, que llegó a Alemania con nueve puntos, compite muy bien y en Dortmund, a pesar de la derrota, se vio también muy bien. Este Betis compite y está perfectamente preparado para grandes cosas en Champions.

Un Betis que plantó cara al Dortmund y que por momentos le superó. Arrancó el partido con un gol anulado a Antony por un fuera de juego por pocos centímetros. Siguió con un Betis peleón, con ocasiones, creando problemas al Borussia. Al descanso llegó más que vivo y con la sensación de que el partido se podía ganar.

Otra cosa fue la segunda parte. Fabio Silva puso el 1-0 en una jugada mal defendida por el Betis, que dejó rematar solo a Bellingham (Jobe, no Jude) y también dejó que hubiera un rechace a la parada de Vallés. Cuando otros equipos, y bien grandes, se hundieron en Dortmund en una situación similar, el Betis fue lo contrario. Se creció.

Ruibal, que suele acostumbrar ya a destacar en las grandes citas europeas del Betis, salió en el minuto 62 y cinco después puso el tanto del empate tras una asistencia perfecta de Abde. Ruibal, en el segundo palo, provocó el delirio de los cientos de béticos que vibraron con una gran noche europea de su equipo.

Sin embargo, Karetsas, con un disparo que sorprendió a Vallés (que había hecho un paradón tremendo tres minutos antes), dio el gol del triunfo a un Dortmund que se llevó demasiado premio. Pero así es el fútbol. El Betis, en los últimos 15 minutos, encerró a los alemanes, colgó balones, rozó el empate, pero se quedó en el casi.

Cayó de pie, compitió muy bien en uno de los estadios más complicados de Europa y sigue muy vivo en la Champions. Este Betis tiene todavía mucho que decir.