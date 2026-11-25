El Barcelona visita a la cenicienta de la Champions League este miércoles con el viaje más largo de su historia en Europa. El club azulgrana recorrerá casi 8.000 kilómetros entre ida y vuelta para jugar en Bakú, capital de Azerbaiyán. Lo hará sin Lamine Yamal, baja por unas molestias en el tobillo.

Un partido que puede parecer fácil ante un rival menor, pero que también puede suponer una trampa. Viaje largo de más de tres días, cansancio, diferencia horaria… Y sin Lamine Yamal. El Barcelona está obligado a sumar los tres puntos, e incluso golear, para cumplir el objetivo de quedar entre los ocho primeros en esta Fase Liga.

Tras sufrir en París, ante el PSG (4-2), su primer tropiezo en esta Champions y golear en el Camp Nou al Aston Villa (3-0), los azulgranas visitan al novato Sabah, en lo que será el desplazamiento más lejano de su historia en competición europea.

El joven extremo del filial Jesse Bisiwu sustituye al ’10’ en una convocatoria en la que tampoco aparecen, por lesión, los defensas Andreas Christensen y Xavi Espart, el centrocampista Rodri y el delantero Roony Bardghji, este último de larga duración.

Para sustituir a Lamine Yamal, Hansi Flick apostará por Karim Adeyemi como extremo derecho, lo que permitirá a Anthony Gordon recuperar la titularidad en el extremo izquierdo. Ambos asumen el reto de hacer de Yamal.

El Barcelona quiere mantener la racha y evitar la trampa

El objetivo del Barça es recuperar las buenas sensaciones que dejó el equipo en la segunda parte de la victoria ante el Villarreal (3-2), lograr el cuarto triunfo en cinco partidos y, si es posible, golear al conjunto azerí para no perder de vista el ‘goal-average’, que al final de la Fase Liga puede resultar decisivo en caso de empate en la clasificación.

El Sabah, la cenicienta de la Champions

Por su parte, ‘Los lechuzas’, como es conocido el Sabah entre sus aficionados, no renuncian a dar la sorpresa ante el poderoso Barcelona, pese a ser la segunda plantilla de menor valor de la Liga de Campeones y haber ganado de momento solo un duelo (2-0 ante el Slavia de Praga en la segunda jornada).

De hecho, el triunfo ante los checos demostró que el Sabah, que el curso pasado desbancó al Qarabag como campeón de su país tras once títulos de Liga en doce años, no es la cenicienta de la competición, aunque haya encajado un total de diez goles en los tres partidos ante Manchester United, Viking y Borussia Dortmund.

Su técnico, el lituano Valdas Dambrauskas, es un entrenador valiente que no renuncia a su estilo independientemente del rival. Ganó más de 6.000 euros en un concurso de televisión y con ese dinero se pudo pagar el curso de entrenador en Inglaterra.

El Sabah, que podría jugar de inicio con el ruandés Joy-Lance Mickels como ‘9’, aunque tampoco se puede descartar al gabonés Mbina y al nigeriano Nwachukwu, intentará aprovechar los huecos en la adelantada defensa azulgrana con transiciones rápidas y balones al espacio.

Entre sus hombres más destacados cuenta con el lateral polaco Tymoteusz Puchacz, un puñal por la izquierda y que este miércoles no tendrá que estar pendiente de la vigilancia de Lamine Yamal, lo que le convierte aún en más peligroso.

El rival del Barcelona no ha perdido fuelle por tener que disputar la máxima competición continental, ya que es segundo en la liga azerbaiyana con tres puntos menos que el líder, el Neftchi Bakú, pero con un partido menos.

Posibles alineaciones de Sabah y Barcelona