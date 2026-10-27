Pellegrini vuelve a su mayor pesadilla 17 años después: jugará donde perdió con el Real Madrid 4-0 contra el Alcorcón

Manuel Pelligrini ha regresado 17 años atrás de la mayor pesadilla de toda su carrera. El entrenador chileno regresa a Santo Domingo, donde vivió un auténtico infierno que aún recuerda con la misma tensión que sufrió en aquel mítico 4-0. Una derrota con un Real Madrid repleto de estrellas que acabó siendo goleado por un Alcorcón que le echó de forma bochornosa la Copa del Rey.

Como si estuviera destinado, el sorteo volvería a cruzar los caminos de Pellegrini y Santo Domingo. Aquel 27 de octubre de 2009 fue una auténtica conmoción en el fútbol mundial. Un Real Madrid con jugadores de la talla de Arbeloa, Guti, Raúl, Benzema, Marcelo y Van Nistelrooy fue arrollado por el Alcorcón, que por aquel entonces jugaba en Segunda B, en dieciseisavos de final. Un partido que pasó a llamarse popularmente el ‘Alcorconazo’.

Los blancos quedaron eliminados de la Copa y eso provocó una furia que nunca se había visto tanto en la prensa como en el Santiago Bernabéu. «No pienso dimitir ni hoy, ni mañana ni pasado», dijo en aquella rueda de prensa después de la derrota. Y lo dijo porque hubo unanimidad absoluta pidiendo su dimisión y tan solo pudo aguantar esa temporada en el Real Madrid, la única que estuvo Pellegrini al frente del banquillo.

Ahora los tiempos han cambiado y el chileno es feliz en el Betis, donde reencontró su mejor nivel llevando al conjunto verdiblanco a la Champions y ganando la Copa del Rey en 2022. Este miércoles jugará contra el Navalcarnero en el Santo Domingo de Alcorcón, y no ha olvidado cómo lo vivió: «Como muchas otras sorpresas en la Copa, se produjo contra el Real Madrid, son parte de una trayectoria que tienen los técnicos, donde uno aprende mucho de traspiés importantes, pero no pasa más allá de uno de los 1.600 partidos que he dirigido», comentó en sala de prensa.

«Uno siempre tiene que aprender. Hay que seguir semana a semana y así uno lo transforma de bestia a bestial. Todo depende de los resultados. Sucedió por distintos motivos que no tiene importancia que quedar eliminado de la Copa con el Real Madrid ante un rival de menor categoría. Desde aquel momento no he vuelto a analizarlo. Saqué las enseñanzas y seguí adelante», zanjó el chileno.