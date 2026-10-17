Pellegrini alza la voz ante De Burgos Bengoetxea y señala a Lamine Yamal: «Es provocación y empujón»

Manuel Pellegrini ha alzado la voz ante la «incidencia» que tuvo el árbitro De Burgos Bengoetxea en el Betis – Barcelona. El técnico del club andaluz puso de manifiesto cómo las decisiones del árbitro decantaron el encuentro, que, por mucho que finalizara 2-5, la clave estuvo cuando el resultado era igualado.

«Es una sensación de impotencia, de haber perdido este partido por 5-2 que no refleja lo que fue», comenzó Pellegrini en su análisis tras el partido. Lo hizo para explicar cómo De Burgos Bengoetxea se cargó el partido, especialmente cuando anuló un golazo de Lo Celso que era el 2-2 antes del descanso.

«Las incidencias que tuvo dentro de esos resultados son decisiones inentendibles, inexplicables… nos dejó con inferioridad numérica, anuló un gol de forma absurda con una mano que se produjo porque el jugador del Barcelona le empuja y es a 30 metros de la portería, no tiene incidencia del gol», comentó el entrenador del Betis, que repitió que si Cucho Hernández da al balón con la mano es «porque le empujan».

Y siguió: «Después, el tercer gol de ellos le pone el pie (Fermín) a la altura de cabeza, ni lo revisó el VAR. Y finalmente, la expulsión, que es provocación y empujón de Lamine Yamal». Para Pellegrini, en esa acción de la expulsión de Bernal, el árbitro debió «llamarles la atención a los dos» porque «es una incidencia muy importante». «Nos vimos siempre perjudicados nosotros», dijo con claridad el técnico chileno.

«No hay ninguna necesidad para este doble criterio», señaló Manuel Pellegrini, que se centró en que, ante mismos casos, el árbitro De Burgos Bengoetxea (y el de VAR, Del Cerro Grande) no tuvieron el mismo criterio. Para el entrenador del Betis, la clave estuvo en la expulsión, que fue lo que «desequilibró el encuentro». Y para Pellegrini, debió ser amarilla para Bernal y Lamine y no expulsión para el jugador bético. El técnico del conjunto sevillano acusó a Lamine Yamal de provocador.