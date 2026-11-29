El Consejo de Estado ha puesto varias objeciones a la ayuda -de hasta 7.600 euros- que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en plena campaña para pagar el retorno de los españoles que vengan a vivir a España. Entre los potenciales beneficiarios están los nacionalizados por la Ley de Nietos. Es decir, hasta tataranietos de emigrantes españoles del siglo XIX.

El Ejecutivo aprobó esta ayuda a principios de noviembre, por la vía del real decreto. La cuantía es de 4.000 euros como mínimo, pero puede llegar hasta los 7.600 euros en el caso de que tengan tres o más familiares a cargo.

La particularidad es que el real decreto reconoce la condición de «persona retornada» tanto a quienes hayan residido previamente en España como a «la persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero, si se traslada a España para establecer su residencia con carácter definitivo». En este punto encajarían los nacionalizados por la polémica Ley de Nietos, que otorga la nacionalidad de origen a descendientes de emigrantes españoles sin límite generacional de acuerdo a las sucesivas instrucciones de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.

Las elecciones del 29 de noviembre han puesto el foco en estas nacionalizaciones, y el proceso en el Tribunal Supremo ha revelado que sólo 901 de los nacionalizados han podido justificar documentalmente el exilio de sus antepasados. En consecuencia, más de 163.000 personas han visto suspendido su derecho al voto en los próximos comicios.

El proceso de nacionalización emprendido por el Gobierno de Sánchez en 2022 abarca, pues, no sólo a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. También, en virtud de la instrucción de Puente, a los familiares de emigrantes económicos que partieron de España a finales del siglo XIX. La nacionalidad alcanza a las sucesivas generaciones -nietos, bisnietos, tataranietos-. En la actualidad, alrededor de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española, de las cuales más de 600.000 cuentan ya con una resolución favorable.

Este colectivo de nacionalizados, por tanto, podría optar a la nueva ayuda del Gobierno, que se desarrollará en el plazo de un año, así como otros españoles que decidan residir en España y cumplan con los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Por ejemplo, se sabe ya que una de las exigencias será tener entre 18 y 65 años y también estar en «situación de vulnerabilidad económica», algo que queda a definición del futuro reglamento.

Advertencia del Consejo de Estado

En un dictamen, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, advierte de las irregularidades en la tramitación de esa ayuda y en las deficiencias en su impacto económico.

Así, el Ejecutivo no aclara cuál será su coste final, teniendo en cuenta que tampoco puede prever cuántas personas se nacionalizarán finalmente por la Ley de Nietos.

El cálculo que el Ejecutivo envió al Consejo de Estado sólo proyecta el primer año de aplicación de la ayuda.

«La memoria de impacto ha expresado que resulta difícil evaluar el impacto de la medida, ya que no se puede anticipar el resultado de la disposicional adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, que ha suscitado 2.400.000 solicitudes», recoge el órgano consultivo, «a pesar de ello, se ha calculado que se concederán 1.428 ayudas en el primer año de vigencia con un promedio de importe por ayuda de 6.400 euros, de lo que resulta un presupuesto inicial de 9.139.200 euros».

Pero ni una palabra sobre los siguientes. El Consejo de Estado destaca así que «no se han calculado los gastos posteriores al primer año, que dependerán de la concesión de la nacionalidad de origen a los 2.400.000 solicitantes», resultando de ello que «si a un total de potenciales solicitantes cercano a los 3.500.000 españoles en el exterior, se le suma un número potencial de españoles solicitantes cercano a los 2.400.000 en los sucesivos años, el importe total de gasto de esta subvención podría llegar a doblarse».

El Consejo, igualmente, apunta a las irregularidades durante su tramitación, pues el Gobierno eludió aportar algunos informes preceptivos. Llama además la atención el desacuerdo de algunos ministerios, como el de Transformación Digital y Función Pública, que consideró «insuficientemente justificadas las razones que acreditan el interés social y humanitario» de la ayuda.