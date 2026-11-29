Pelayo, un peregrino asturiano que se define a sí mismo como «español, patriota y apolítico», ha llegado este 27 de noviembre a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid tras completar una marcha a pie desde Covadonga (Asturias). Según explica el propio caminante, el objetivo de esta iniciativa —que ha realizado sin dinero, sin aceptar ayudas económicas y sin hacer autostop— es devolver el foco mediático y político a la invasión que sigue sufriendo Ceuta desde el pasado 31 de julio.

El peregrino relata que esta protesta responde a un compromiso personal adquirido previamente con el presidente de la ciudad autónoma. «A Juan Jesús Vivas le dije en su despacho que iría a hacer un camino desde Covadonga hasta el Congreso de los Diputados cuando no estuviese el foco en Ceuta», afirma Pelayo a su llegada a la capital. A su juicio, el problema «todavía no se ha solucionado» y ha desaparecido de la actualidad: «A día de hoy no vemos nada de Ceuta y sigue como está». Por este motivo, asegura que permanecerá frente a la Cámara Baja de forma indefinida: «Voy a quedarme aquí hasta que me diga una persona de Ceuta que ya está solucionado; no me voy a ir de aquí».

Para visibilizar su reivindicación, Pelayo ha optado por un formato que él mismo califica de «peregrinación extrema». Durante su trayecto —que, según detalla, ha supuesto 30 días de caminata tras partir de Covadonga el 12 de octubre, Día de la Hispanidad—, ha dependido exclusivamente de la solidaridad ciudadana para subsistir. «Al ir sin dinero, tengo que ir a buscar pan y agua. Lo que hago es ir a un bar, pregunto normalmente por pan y agua con cámaras escondidas y saco esa esencia de la gente», señala sobre un método con el que busca retratar la generosidad cotidiana.

La marcha ha estado marcada por una fuerte carga simbólica. Pelayo ha recorrido la península portando las banderas de Asturias y de Ceuta, una combinación que justifica por una cuestión geográfica e histórica. «Si se dobla por la mitad el mapa de España, se junta Asturias con Ceuta, y eso ya me pareció una señal», explica, añadiendo que eligió Covadonga y el 12 de octubre por considerarlos referentes «para España y para la unidad». Según sus palabras, las enseñas representan «la reconquista de la paz, del saber estar, de la humildad y de la bondad de España», unos valores que considera que se han perdido en la actualidad.

En su discurso a las puertas del hemiciclo, el peregrino se distancia de todos los partidos políticos. «No quiero a nadie de esta gente de aquí», declara en referencia a los representantes parlamentarios, lamentando que «ahora solamente hay que escuchar al Congreso y tragar todo lo que sea». Frente a esa situación, hace un llamamiento a la implicación ciudadana para impulsar cambios: «Lo que le quiero decir a los españoles es que cada granito de arena suma. Yo he hecho un sacrificio para venir hasta aquí y llamar la atención de que juntos podemos cambiar las cosas que no están yendo bien».