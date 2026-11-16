OKDIARIO entrega el Premio Inconformista 2026 a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta

OKDIARIO entregará mañana, martes 17 de noviembre, el premio “Inconformista 2026” al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un acto que se celebrará en The Sixty, en la calle Pradillo, 60, de Madrid. El galardón, que reconoce a personalidades que no se conforman con lo establecido, tuvo en su edición 2024 como premiado al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente.

La ceremonia arrancará a las 12:00 horas con la inauguración a cargo de Eva Fernández, presidenta de OKDIARIO. A las 12:10 horas se hará entrega del galardón a Vivas, y a las 12:20 horas el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, mantendrá una entrevista con el presidente de Ceuta. El acto concluirá a las 12:50 horas. Los asistentes podrán registrarse a partir de las 11:30 horas.

Juan Jesús Vivas ha sido, en la crisis más grave que ha vivido Ceuta en décadas, la voz que más claro ha hablado frente al relato oficial. Mientras el Gobierno mentía sobre la invasión, Vivas insistió desde el primer día en que Ceuta seguía lejos de la normalidad, reclamó medios y un mando único cuando Moncloa tardó casi cuatro semanas en nombrarlo, y se negó a aceptar que se descargara sobre la ciudad la gestión de los menores.

Lo hizo sin dejar de pedir calma y respeto a las instituciones, en una ciudad de 84.000 habitantes sometida a una presión extraordinaria sobre sus calles, sus servicios y su convivencia. Esa constancia, incómoda para quienes preferían hablar de normalidad, es parte de lo que OKDIARIO reconoce con el premio “Inconformista 2026”.