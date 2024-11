Luis de la Fuente recibe el Inconformista 2024 de OKDIARIO: «Es un premio a un grupo de trabajo fantástico»

Luis de la Fuente recogió el Premio Inconformista 2024 de OKDIARIO en la gala celebrada este martes en El Beatriz de Madrid. El seleccionador nacional recibió el premio de manos de José Manuel Calcerrada, vicepresidente del Paiporta CF, también galardonado. Después de llevar a España a la consecución de su cuarta Eurocopa el pasado verano, el técnico ha sido galardonado por este periódico como reconocimiento a su labor al frente del equipo nacional, pero también por los valores que encarna, algo que ha sido mencionado en su discurso por Eduardo Inda.

El seleccionador nacional se ha mostrado «abrumado» por este galardón y por las palabras que le ha dedicado el director de OKDIARIO. Como ha destacado Inda, el premio busca «reconocer a los mejores en su faceta profesional», «a aquellos que quieren siempre más, a los que no se resignan, a los que luchan hasta el final, a los perfeccionistas». Por esos motivos, por el «esfuerzo» y «superación» que representa De la Fuente, ha sido reconocido por este medio.

«Luis de la Fuente nos regaló este verano el mayor ejemplo de inconformismo en la España de los Koldos, de los Ábalos, de las Begoñas, de los Davides, en la España de los Sánchez, en la España de la mangancia», ha destacado Eduardo Inda, que además ha destacado del seleccionador que «es un tipo humilde», «honrado» y que «hace su trabajo con dignidad».

El seleccionador recogió el premio por parte del vicepresidente del Paiporta CF, José Manuel Calcerrada. En la gala, el club del municipio valenciano devastado por la DANA fue homenajeado y reconocido con un premio solidario. El directivo del club entregó a De la Fuente la estatuilla de Cristóbal Colón con la que OKDIARIO reconoce al Inconformista del 2024 y, también, le obsequió con una bufanda del club.

«Los verdaderos protagonistas sois vosotros. No hay que olvidarlo. Tenemos que demostrar todo nuestro apoyo», le dijo el entrenador a Calcerrada. Además, añadió que lo sucedido en Valencia «es la tragedia de todos los españoles». También tuvo palabras de agradecimiento para OKDIARIO: «Gracias por este detalle, este reconocimiento. Un premio a un grupo de trabajo fantástico. Gracias por esta oportunidad. Habéis dicho muchas cosas de mí, pero no que soy tímido. Estas cosas me abruman».

Luis de la Fuente, Inconformista 2024

OKDIARIO ha celebrado una gala en la que se ha reconocido a Luis de la Fuente como Inconformista del año, por su labor al frente de la Selección. Después de ganar en verano de 2023 la Liga de Naciones, el entrenador guio a España a su cuarta Eurocopa, ganando en Alemania un torneo continental para el que no llegaban, en principio, en la terna de máximos favoritos.

Sin embargo, De la Fuente consiguió sacar el máximo rendimiento de un grupo con mucho talento y con figuras muy jóvenes. La experiencia de los Carvajal, Morata o Joselu se fusionó a la perfección con la increíble calidad de Nico Williams, Lamine Yamal o Fabián.

Presentados por Sandra Díaz, la gala de OKDIARIO ha contado con la presencia no sólo de Luis de la Fuente. Junto a él, estaba José Manuel Calcerrada, vicepresidente del Paiporta CF, puesto que este medio ha querido homenajear al club, además de habilitar una cuenta corriente para la reconstrucción de las instalaciones del club. Por supuesto, la gala ha contado con la presencia de Eduardo Inda y Pilar R. Losantos, director y presidenta de OKDIARIO.