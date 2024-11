El campo de fútbol del Palleter, en Paiporta, quedó destrozado por el paso de la DANA que destruyó municipios completos en la Comunidad Valenciana hace casi un mes. Su vicepresidente, José Manuel Calcerrada, ha estado presente en OKDIARIO para contar lo que ha sufrido su pueblo con esta catástrofe y lo que necesita el Paiporta CF a partir de ahora para salir adelante. Este periódico ha abierto una cuenta solidaria con la que cualquier persona puede ayudar a este centenario y humilde club valenciano a salir adelante después de sufrir uno de los peores desastres naturales en la historia de nuestro país.

Pregunta: Lo primero de todo quería darle las gracias de parte de todo el equipo de OKDIARIO por estar aquí con nosotros para el evento en el que el Paiporta será protagonista.

Respuesta: Gracias a vosotros por atendernos y por hacernos este homenaje. Y nada, contar con nosotros en lo que sea necesario.

P: Paiporta fue uno de los más afectados por la DANA y en OKDIARIO hemos habilitado un número de cuenta para que todo el que quiera a partir de esta tarde pueda colaborar. Imagino que ustedes estarán abiertos a cualquier colaboración…

R: Estamos abiertos a cualquier colaboración y es muy de agradecer esta situación con OKDIARIO. Y sí, efectivamente, ha sido una catástrofe de dimensiones muy grandes. Sí, el punto cero ha sido Paiporta, yo entiendo que en muchos pueblos han sido muy afectados y dentro de la afectación, Paiporta ha sido uno de los que, bueno todo el pueblo, no solo parte del pueblo, sino todo ha sido afectado.

P: ¿Qué necesitaría a día de hoy tanto vuestro club como el estadio?

R: Ahora mismo lo que más necesitamos es que los niños vuelvan otra vez a la actividad. Han sufrido bastante. Muchos han perdido equipaciones, han perdido hasta incluso chándal, botas, etc. Aparte de que el club ha perdido cosas como equipaciones del equipo principal, botas, que se ven en muchas fotografías, que fueron al día siguiente que acudimos al vestuario que tenemos del equipo principal con todo su equipamiento. Hemos perdido balones, ha habido un poco de todo tipo de material que se ha perdido.

Dicho esto, primero recuperar a los chavales que puedan empezar a jugar, que en breve podrán empezar a entrenar en campos que nos han cedido equipos que tienen espacio, coordinado por la Federación Valenciana . Es de agradecer todo el esfuerzo que está haciendo todo el mundo para ayudar a que ese fin se consiga, que es que los niños vuelvan a entrenar. De momento llevamos varias semanas suspendiendo los partidos. Este fin de semana también se suspenden y empezaremos a entrenar, si es posible, a partir de mañana y ya empezaremos a jugar no este fin de semana, sino el siguiente.

P: ¿Dónde entrenan?

R: Hemos llegado a acuerdos con la Federación de llevarnos al Planter (Puzol) que está un poquito lejos, y Almussafes, que es otro equipo que está cerca de donde donde está la fábrica de Ford, que es el pueblo de Almussafes, que también está a 25 kilómetros. Están un poco lejos, pero nos proporciona la Federación autobuses para para el traslado. Y los partidos que serán en donde se entrena, ahí se jugará.

P: ¿Cree que en algún momento podrá recuperarse el campo del Palleter con toda la ayuda económica?

R: Es un club de la Federación Española. La Federación Valenciana ya está trabajando con la Federación Española, conjuntamente con las autoridades de Paiporta. Y nosotros en colaboración haremos todo lo imposible o posible para hacer toda la fuerza posible para que podamos tenerlo lo antes posible. Pero lógicamente dependemos de muchas cosas, de muchas autorizaciones. Primero hay que tirar y luego construir, tendrán que llegarse a acuerdos. Lógicamente, estoy seguro que se va a volver a crear un estadio mejor del que teníamos. Espero, no se los años que van a pasar o las temporadas, pero dos seguramente, es por decirlo porque no sabemos todavía cuándo se va a poder ni cuándo se van a iniciar primero la recogida de todo lo que está destruido, y luego cuál será el proyecto a futuro y cuándo comenzarlo y cuándo terminarlo. Todo eso es una incógnita ahora mismo.

P: ¿Qué han perdido materialmente en el campo?

R: Los vestuarios están muy afectados. De hecho, desde el comienzo desde el día siguiente hasta día de hoy creo que se ha caído alguna pared más de los vestuarios. Los vestuarios están muy afectados. De hecho con tanta humedad es peligroso estar por allí porque se puede caer una pared o se puede caer un techo. Sobre todo gradas habéis visto que está todo destruido de un lado. Del otro está todo inundado y enfangado, por decirlo de alguna manera. Por lo menos un metro o 60 o 70 centímetros tiene. Todo eso está para tirar. De hecho, ya está en un proyecto el tirar toda la grada de uralita, la uralita está prohibida y eso estaba dentro de un proceso de sustitución, pero ahora ya entra en otro proyecto. La rehabilitación no se puede dar, sino construir uno nuevo. Estamos en manos de que nos ayuden, que las autoridades tengan a buen fin en poder empezar las obras. Primero quitar y luego montar el nuevo.

P: Gracias a su labor, la de sus compañeros y la de los que organizan el club consiguieron que el desastre no hubiese sido peor porque el día de la DANA a esa hora había entrenamiento de las categorías inferiores…

R: Hemos tenido la gran suerte de tomar esa decisión, que la verdad es que fue muy acertada, de por la mañana del día 29, visto que había previsión de lluvias, suspender los entrenamientos porque justamente hubiera sido fatídico. Hubiera sido terrible, porque justamente a la hora hubieran estado saliendo los niños del primer entrenamiento, hubieran estado entrenando. Hubiera sido fatal. Entonces tuvimos la gran suerte de que los niños estaban en sus casas con sus padres, de que fue después de recogerlos del colegio, que también eso ha sido una suerte terrible. Porque yo lo digo suerte, pero nunca se sabe. Y agradecer mucho toda la ayuda, tanto de Héctor como de Toni, el director deportivo, como Junior, como todos los entrenadores. Los nombraría a todos, pero todos, todos, todos, incluido jugadores de juvenil. Las chicas se han portado extraordinariamente. Al día siguiente haciendo una caravana de cinco kilómetros.

Creo que además venían con El Chiringuito y salimos en El Chiringuito en la caravana. Juveniles, las chicas… repartiendo un poco agua, leche, que inicialmente era lo que más se iba a requerir. Sobre todo a gente que vive en un quinto y no puede bajar a coger comida. Gente con dependencia, gente que cuida una persona. Te pongo el ejemplo porque siempre lo estoy poniendo últimamente y es: la persona de 85 años que tiene a su madre de 100 y vive en un chalet donde toda la parte de abajo está inundada. Y ha perdido lo típico que no hay luz, porque los primeros cinco días no había luz ni se podía acceder a llamadas ni agua. Y eso provocó que toda la comida se echara a perder.

P: Desde fuera da la sensación que una guerra no hubiese creado un desastre de esta magnitud…

R: Era eso. El primer día, por la mañana temprano, después de lo sucedido, mucha gente salió a la calle en modo zombi real. Era ir andando y vas encontrando cosas que no te lo pensarías en la vida. Era de verdad, de verdad una guerra. Ver coches encima unos de otros, dentro de casas dentro de de farmacias, de farmacias que ha desaparecido absolutamente todo. Con todo me refiero a que quedan nada más que las columnas. Ha desaparecido todo, todo, todo. Es algo que no te lo imaginas nunca.

P: ¿Cuál es la peor imagen con la que se queda? Ha pasado ya prácticamente un mes de aquel trágico día.

R: Tres horas y media debajo del agua y ver un container con diez personas encima haciendo como si fuera una tabla de surf. Ver gente que se quedaba dentro de los coches. Era catastrófico lo que se veía. Te quedas con una parte mala y otra buena, que es toda la ayuda recibida y la gente que ha ayudado, sobretodo desde dentro del club, todo el mundo se ha volcado. Por ejemplo, las jugadoras del equipo femenino, que además muchas de ellas son de Valencia y entonces se vieron menos afectadas lógicamente, vinieron a ayudar. Lo primero que hicieron fue venir a ayudar. Todos los chavales, tanto mayores como juveniles, también ayudaron. Se les veía por las calles llevando carros, acopiando en serie para llevarse a la gente que lo necesitaba. Lo primero que hicimos nada más pasar, especialmente Hector que era el que estaba más liberado, porque los demás teníamos todo hecho un desastre en las casas y en el pueblo. Héctor, como vive en Valencia, tuvimos la suerte de que empezó a trabajar en los grupos y empezamos a comprobar que estábamos todos bien. Eso era lo más importante. Lógicamente no teníamos acceso a muchos móviles, pero lo poquito que se tenía acceso porque salías un poco del pueblo a ver si encontrabas tu coche, porque en los demás pueblos sí que había acceso de datos en los móviles y entonces podías enviar, y en algún momento había momentos en los que sí que había datos. Entonces en dos días tuvimos la gran suerte de que todos pudieron mandar mensajes, de que estaba todo el mundo bien. Y claro, dado que muchos jugadores se han hecho más fuertes, incluidos mis hijos,

P: ¿Cómo ha afectado la tragedia a nivel psicológico, sobretodo en los más pequeños?

R: Los niños pequeños los he visto en vídeos un poco reforzando la actitud de todos y motivando. Hay vídeos en los que nuestros chavales nos han dado una lección de estar con un cepillo ayudando y muchos niños han ayudado.Por eso digo que se han hecho más fuertes.

P: ¿Cree que jugar al fútbol dentro de poco les puede ayudar para intentar olvidar todo lo sucedido?

R: Me reitero en el agradecimiento también a la Federación que lo está sufriendo y que está ayudando a todos los clubs, a todos los equipos que estamos que hemos sufrido esta desgracia porque no solamente el Paiporta ha sufrido, sino también el Masanasa, el Catarroja, el Alfafar…todos estos, en mayor o menor medida han sufrido también. Entonces algunos campos se podrán recuperar, otros antes, otros después, pero en cierto modo no es la destrucción que tenemos nosotros y ellos con el tiempo volverán a sus canchas, pero sí que agradecer a la Federación que está haciendo todo lo posible por buscarnos en los dos campos que hemos hablado y autobuses para poder acceder a esos campos por las distancias también quería ya para ir terminando, para que nosotros, los que no hemos estado allí,

P: Para saber un poco sobre la magnitud y la fuerza con la que el agua alcanzó unos dos metros de altura en el campo de fútbol, ¿hasta donde llegaron balones de fútbol o utensilios desde el campo del Palleter?

R: Hasta Gandía. En coche tardarías una hora y 45 minutos. Ten en cuenta que uno de mis coches recorrió dos kilómetros y medio. Me lo encontré en Benetúser, así que imagínate cómo acabaron los coches. Fue una navegación. De hecho, en Ribarroja hay una fábrica de residuos que van en paquetes. Eso se destrozó y los paquetes se fueron distribuyendo por por todos los pueblos. Incluso hasta un barquito que por desgracia se lo llevó y apareció en el cuartel de la Guardia Civil allí. Fue algo catastrófico e increíble lo que se ve. Las imágenes que se ven por televisión en persona es multiplicado por dos en las calles, sobre todo porque luego hay que sacar enseres de las casas. Todo se ha mojado, todo se ha destruido y muchas casas no van a poder rehabilitarse, hay que destruirlas. El agua se ha llevado ha llevado hasta naves enteras, han desaparecido. Hasta las vías del tren, colgando el puente de la propia vía, se lo ha llevado también el agua. También teníamos una pasarela muy chula en Paiporta que también se la llevó. La destrucción es muy grande. Tengo una anécdota, y es que yo no sabía que tenía riñones hasta que cogí una pala. Hemos ayudado todo lo que hemos podido. Yo me dedicaba todos los días a recorrer conjuntamente con personas de los equipos de juvenil las calles a repartir comida, enseres. Ahora estamos recopilando a quienes les falta electrodomésticos, una cama, un somier…porque mucha gente ha perdido eso también. Entonces vamos recopilando información y vamos trasladando la tienda porque siguen donando cosas de forma continuada, no todas las personas pueden, pero todo lo que se puede, pues adelante. De hecho yo mi apartamento lo voy a remodelar pues desde desde ya, y todo lo que tengo dentro lo he donado. Frigorífico, tresillo, mueble, incluso hasta la tele, ya me compraré otra.

P: Por último, un mensaje para que la gente sepa cómo pueden ayudar.

R: Agradecer a OKDIARIO por divulgar nuestra cuenta para que aportemos un poco de ayuda porque el club y todos lo necesitamos un poco para reactivarnos, sobre todo para ponernos en marcha. Yo sé que es de agradecer todos los clubs de Sevilla, de Navarra…tengo una lista interminable. Este fin de semana hemos estado en un torneo en Mallorca que nos han invitado solo a las chicas. Hemos tenido gratitud de todos los clubs y todos los equipos quieren aportar. Ayuda desde material, desde camisetas y un poco también ayudar a la reconstrucción porque nos ha costado mucho porque ya sabemos que que estas cosas de las cuentas benéficas es un poco complicado hasta que las podemos habilitar con algún banco, pero lo hemos hecho para reconstruir el Paiporta CF, así que ahí tenéis la cuenta y solo pediros que nos ayudéis. No solamente ayudamos al club, sino también a la escuela. Que al final somos una escuela, aunque tenemos un equipo principal que compite, pero la escuela de niños es lo primordial en estos casos. Apoyarles, también a los padres que han perdido muchas cosas y esta es una manera vale de ayudarles.