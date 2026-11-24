El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la situación de Ceuta como una de las máximas prioridades de su eventual Ejecutivo y se ha comprometido a abordar la crisis migratoria junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a quien define como un «referente político» que «ha suplido al presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros». Pese a asegurar que ambos resolverán el problema y reclamar la salida de los inmigrantes irregulares —a los que califica sin ambages de «invasores»—, el líder popular rechaza comprometerse con una fecha concreta antes de Semana Santa para no faltar a su palabra y advierte de que la solución pasa por retomar el entendimiento con Marruecos.

P.- Muy interesante lo que me ha dicho, pero puede prometer y promete que antes de Semana Santa los invasores habrán dejado Ceuta?

R.- Mire, los caballas me conocen, llevo en Ceuta mucho tiempo, desde mis antiguos oficios de presidente del Insalud gestioné la sanidad en Ceuta. Quiero mucho a esa ciudad. Para mí, Vivas es un referente político. Se lo digo porque ha sido…

P.- Y moral.

R.- Exacto, un representante del Estado. Ha suplido al presidente del Gobierno, ha suplido al Consejo de Ministros. Sigue representando al Estado con una integridad moral enorme, ¿no? Vive Ceuta. Vivas y yo vamos a solucionar esa crisis. Pero me dice usted en cuánto tiempo: es que yo no quiero mentir. Es que no puede ser que al presidente del Gobierno no le crea nadie. Entonces, en este momento el presidente del Gobierno es síntoma de desconfianza. Usted escucha al presidente del Gobierno y dice: «¿Qué mentira me está contando? ¿Qué media verdad está titulando? ¿Qué cosas hace para aparentar algo distinto de lo que cree, de lo que piensa o de lo que le interesa?». Vea usted, yo voy a trabajar en eso, no le voy a decir en cuántas semanas lo podemos solucionar…

P.- Pero serán semanas, cuestión de semanas.

R.- Pero eso pasa por volver a entendernos con Marruecos, porque Marruecos tiene que aceptar…

P.- No, Marruecos lleva bastantes meses diciendo que los acoge. No sé si lo dice de boquilla o no, pero decirlo lo dice.

R.- Yo he visto que no ha aceptado los cadáveres. Me preocupa. Que las personas que han muerto intentando entrar ahogadas no han aceptado los cadáveres bajo la tesis de que no habían sido solicitados por ningún ciudadano, ningún familiar. Me preocupa, pero en fin, vamos a tomarnos esto muy en serio. No es un tema fácil, necesitamos un reglamento europeo —no depende del presidente de ningún gobierno— y necesitamos restablecer las relaciones de cordialidad con Marruecos, y esos son mis objetivos. Yo no voy a olvidar Ceuta, no voy a negociar la integridad territorial de mi país y esos señores para mí son invasores. Las semanas que estén o los meses que estén siguen manteniendo la misma condición: son gente que ha invadido nuestro país y tiene que salir de nuestro país.