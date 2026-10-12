ATP de Shanghái

Otra remontada de Jódar para alcanzar los octavos de Shanghái

Su rival llegaba tras perder la final de Tokio ante Alcaraz

El tenista madrileño volvió a demostrar su maestría

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Rafa Jódar
Rafa Jódar en el ATP de Shanghái. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amante del fútbol por encima de todo.

Otra remontada de Rafa Jódar, esta vez sobre la pista dura de Shanghái para avanzar a los octavos de final. El tenista madrileño se ha abonado a este arte de sobrevivir, resistir y destruir a su rival. Remontó y venció al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6(2) y 6-4), en una jornada en la que la cruz para la representación española la ha firmado Pablo Carreño al caer eliminado ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (3-6, 6-4 y 1-6).

En la pista dura del recinto asiático, Jódar tuvo que remar contracorriente tras ceder un primer set en el que Lehecka tomó ventaja gracias a una rotura tempranera en el tercer juego. Sin conceder más resquicios al resto, el tenista centroeuropeo amarró la manga por 4-6 en poco más de media hora de juego.

La firmeza con los saques imperó a lo largo del segundo set, donde ambos contendientes blindaron sus turnos de servicio sin conceder una sola oportunidad de ‘break’. La igualdad abocó el parcial a un ‘tie-break’ en el que el madrileño sacó a relucir su mejor versión, adjudicándose cinco minipuntos consecutivos para imponerse con claridad por 7-2 y forzar el tercer set.

Y en el desempate definitivo, la solidez mental y de juego de Jódar marcó las diferencias. Tras un intercambio de quiebres que elevó la tensión en la pista, el español salvó compromisos serios con su saque y asestó el golpe decisivo al resto en el décimo juego. Con 5-4 a su favor, convirtió la pelota de partido para abrochar el triunfo por 6-4 con un 65% de primeros servicios y 107 puntos ganados, firmando una remontada de mérito.

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