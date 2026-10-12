Otra remontada de Jódar para alcanzar los octavos de Shanghái

Otra remontada de Rafa Jódar, esta vez sobre la pista dura de Shanghái para avanzar a los octavos de final. El tenista madrileño se ha abonado a este arte de sobrevivir, resistir y destruir a su rival. Remontó y venció al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6(2) y 6-4), en una jornada en la que la cruz para la representación española la ha firmado Pablo Carreño al caer eliminado ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (3-6, 6-4 y 1-6).

En la pista dura del recinto asiático, Jódar tuvo que remar contracorriente tras ceder un primer set en el que Lehecka tomó ventaja gracias a una rotura tempranera en el tercer juego. Sin conceder más resquicios al resto, el tenista centroeuropeo amarró la manga por 4-6 en poco más de media hora de juego.

La firmeza con los saques imperó a lo largo del segundo set, donde ambos contendientes blindaron sus turnos de servicio sin conceder una sola oportunidad de ‘break’. La igualdad abocó el parcial a un ‘tie-break’ en el que el madrileño sacó a relucir su mejor versión, adjudicándose cinco minipuntos consecutivos para imponerse con claridad por 7-2 y forzar el tercer set.

Y en el desempate definitivo, la solidez mental y de juego de Jódar marcó las diferencias. Tras un intercambio de quiebres que elevó la tensión en la pista, el español salvó compromisos serios con su saque y asestó el golpe decisivo al resto en el décimo juego. Con 5-4 a su favor, convirtió la pelota de partido para abrochar el triunfo por 6-4 con un 65% de primeros servicios y 107 puntos ganados, firmando una remontada de mérito.