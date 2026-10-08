Ferrero no descarta entrenar a Rafa Jódar: «Si viene una oferta, la estudiaré…»

Juan Carlos Ferrero no ha cerrado la puerta a entrenar a Sinner o Rafa Jódar la próxima temporada en una entrevista concedida con motivo de la presentación de su nuevo libro: ‘Mentalidad ganadora’. En la conversación, el ex entrenador de Carlos Alcaraz habló sobre los motivos de su ruptura, que él a día de hoy es número 3 del mundo, y las facetas en las que tuvo que trabajar para que mejorara como tenista y persona.

Todo hace indicar que Juan Carlos Ferrero volverá al circuito como entrenador la próxima temporada y parece que lo hará junto a uno de los mejores tenistas del mundo. El técnico que pulió y convirtió en una joya a Carlos Alcaraz es uno de los más cotizados del mercado y en los últimos meses se ha especulado con su llegada al equipo de Jannik Sinner, el máximo rival del tenista murciano en su lucha por el número 1 del mundo y los torneos más importantes.

Juan Carlos Ferrero ha vuelto a pronunciarse sobre una ruptura con Carlos Alcaraz que se produjo ahora hace un año, después de un año formidable en el que el tenista español ganó Roland Garros, llegó a la final de Wimbledon y conquistó el US Open. «Mi ruptura con Alcaraz son cosas personales, no hay que decir a los cuatro vientos lo que pasa interiormente», afirmó un Juan Carlos Ferrero que también dejó claro que: «Entre la familia y yo hubo aspectos en los que no nos pusimos de acuerdo y ya está, no pasa nada… ¿Si la ruptura daría para otro libro? Supongo que sí».

Ferrero también habló en la entrevista sobre su trabajo con Carlos Alcaraz, a nivel técnico y mental. «En lo que más trabajé con Carlos Alcaraz fue en controlarse a sí mismo… Es tan perfeccionista que se flagelaba mucho», comenzó diciendo antes de dar más detalles de su trabajo a nivel psicológico. El ex número 1 del mundo afirmó que le avisó de «las compañías, las amistades peligrosas». «Le advertía, al igual que su familia, quién es su amigo y quién iba por interés. Ojo a la noche, descansa bien… Le decía que no mirase las redes sociales… una batalla perdida. Peleé mucho por eso. Perdí la batalla… no fueron pocas», afirmó en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER.

Ferrero y la opción de entrenar a Sinner o Jódar

Ferrero también fue cuestionado durante la entrevista sobre su regreso al circuito, que todo hace indicar que será a partir de la próxima temporada. «No tengo absolutamente nada cerrado con nadie y en estos dos meses, de aquí a diciembre, habrá movimientos», comenzó diciendo antes de que salieran dos nombres en la conversación: el primero de ellos, Rafa Jódar.

«¿Si me gustaría entrenar a Rafa Jodar? No me cierro la puerta. Tiene muchísimo potencial, tiene muchas ganas, joven, que quiere comerse el mundo y, si viene la oferta, la estudiaré», afirmó.

Obviamente, también fue cuestionado sobre la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner. «Quiero seguir creciendo en mi carrera deportiva como entrenador y no me puedo cerrar la puerta de Jannik», dijo antes de incluso dejarse querer por el tenista italiano.

🚨 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨, sobre ENTRENAR a Jannik SINNER ‼️🗨️ @juankiferri: «Quiero seguir creciendo como entrenador y no quiere cerrarme esa puerta» 😠 «Los que dicen que NO es ÉTICO, no piensan en mí» 🤭 «Si juega contra Alcaraz, tendría que CONTROLARME» #𝐄𝐥𝐋𝐚𝐫𝐠𝐮𝐞𝐫𝐨 🎾 https://t.co/VzCArUtVjb — El Larguero (@ellarguero) October 7, 2026

«He escuchado a gente diciendo que no es ético y que cómo puedo entrenar al rival de Carlos Alcaraz, pero toda esa gente no piensa en mí. Quiero crecer como entrenador y cerrarme la puerta a un jugador como Jannik sería de tontos», afirmó Juan Carlos Ferrero sobre la posibilidad de entrenar al tenista italiano.