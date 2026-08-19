La reflexión de Juan Carlos Ferrero sobre Carlos Alcaraz: «Puede irse 5 días y no entrenar y todo sigue igual. La mayoría no lo consigue»

Después de ser número 1 del mundo y ganar un Roland Garros, Juan Carlos Ferrero (Onteniente, 12 de febrero de 1980) fue el hombre que pulió a Carlos Alcaraz, que ya es uno de los mejores tenistas de la historia de España. Juntos lograron nada más y nada menos que seis títulos de Grand Slam antes de que separaran sus caminos con algo de polémica en diciembre de 2025. Consulta la última frase viral de Juan Carlos Ferrero y las mejores frases del que fue hasta hace unos meses el entrenador del número 1 del mundo.

Juan Carlos Ferrero pasará a la historia como uno de los tenistas más exitosos de la historia de España y también por ser el hombre que pulió desde niño a Carlos Alcaraz. El ex tenista y el actual número 2 del mundo comenzaron a trabajar juntos desde que este tenía 12 años y este aprendizaje de horas y horas en la Ferrero Tennis Academy se tradujo en dos títulos del US Open, otros dos Roland Garros y otros dos Wimbledon.

Todo ello hasta que Carlos Alcaraz decidiera romper su relación profesional con Juan Carlos Ferrero después de siete exitosos años juntos y tras un 2025 en el que ganó Roland Garros, US Open y llegó a la final de Wimbledon. Los motivos de la ruptura tuvieron que ver con las diferencias en la gestión de la carrera con el entorno familiar del tenista, así como la intención de centrar las operaciones en la academia que Carlos Alcaraz está haciendo en Murcia. Incluso también se habló de que hubo diferencias contractuales en lo referente al porcentaje de los premios de los torneos.

Las mejores frases de Juan Carlos Ferrero

«Puede irse cinco días y no entrenar y todo sigue igual. La mayoría no lo consigue. En el futuro ya se verá. Esas distracciones son muy golosas». Esta es la última frase viral de un Juan Carlos Ferrero que siempre tuvo mano firme con un Carlos Alcaraz que siempre ha dejado claro que necesitaba ganar «a su manera» y tener unos días de asueto entre torneos para desconectar. Estas son algunas de las frases que ha dejado Juan Carlos Ferrero que sirven como aprendizaje para los tenistas del futuro: