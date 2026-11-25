La derrota de Marruecos en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la Copa África tiene un responsable y es español. Se trata de Juan de Dios Crespo, un abogado madrileño especializado en derecho deportivo que ha formado parte del equipo de representación de Senegal ante el TAS. Después de que la CAF les arrebatara el título de campeón de África logrado sobre el terreno de juego, pese a que habían abandonado el césped durante el transcurso del partido, la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió a la instancia más alta en el ámbito deportivo y, con este letrado como uno de sus representantes, han conseguido retener el título en sus vitrinas.

La estimación del recurso interpuesto por Senegal supone un golpe para Marruecos, del que está detrás un español. Se trata de una contundente derrota para la federación del país vecino, que aspira a quedarse con la final del Mundial 2030 y arrebatársela a España. Un fallo que les deja sin un título que ya perdieron en su día sobre el césped, puesto que cayeron por 0-1 en la prórroga de la final.

La FRMF se pronunció nada más conocer la sentencia, mostrando «su sorpresa y pesar por el hecho de que no se haya tenido en consideración su solicitud de intervención, cuyo objetivo era garantizar el respeto de los procedimientos legales necesarios para asegurar unas prácticas justas y la credibilidad de la competición». Además, insisten en que «lamentan que no se haya aclarado si existieron comunicaciones entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol durante las 48 horas anteriores a la emisión de la decisión».

Indicaban que la decisión tomada por el TAD «no tuvo en cuenta las directrices emitidas previamente por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA en relación con las Reglas de Juego, concretamente en lo referente al abandono del terreno de juego por parte de los jugadores sin autorización del árbitro, así como las responsabilidades y sanciones disciplinarias que se derivan de dicha conducta».

Sin embargo, sí que se han tenido en cuenta, pero con la normativa vigente en el momento en el que se celebró el partido y no a posteriori. Desde el TAD han recalcado en su resolución la normativa previa al 1 de mayo, fecha en la que la FIFA modifica la quinta regla, en la que se dice que el árbitro es quien comienza y acaba el partido.

Juan de Dios Crespo ha hablado con Iusport, explicando el principal motivo que ha llevado al TAS a fallar en favor de Marruecos: «FIFA ha cambiado su código disciplinario y, por ende la regla quinta de la IFAB indicando, ahora, que si un equipo se marcha, parcial o totalmente, el árbitro deberá pitar el final del partido».