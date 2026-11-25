Episodios de ansiedad y angustia por las alertas constantes que afectan a sus propios hijos menores; un traslado de provincia para proteger su vida y la de esos mismos hijos que choca con que el sistema no actualiza correctamente la ubicación de las pulseras antimaltrato del gobierno y dificulta, en consecuencia, la respuesta policial y judicial ante la orden de alejamiento.

Este ha sido el terrible relato sobre las pulseras antimaltrato del gobierno que ha transmitido una víctima a las cabezas de lista del PP al Congreso y al Senado por la provincia de Valencia, María José Catalá y Susana Camarero, este miércoles, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y que ha puesto a la vez en evidencia el mensaje lanzado en su día por la secretaria de Igualdad del PSOE de Sánchez y cabeza de listas de ese mismo partido en la provincia de Valencia, Pilar Bernabé, acerca de que no habían existido fallos en el protocolo y que ninguna mujer se había sentido desprotegida.

María José Catalá y Susana Camarero han mantenido, además, un encuentro con técnicas que trabajan en entidades que luchan contra la violencia machista.

Las pulseras antimaltrato son un dispositivo de geolocalización gestionado por el Ministerio de Igualdad para vigilar el estricto y correcto cumplimiento de las órdenes de alejamiento que recaen sobre los maltratadores para proteger a las víctimas.

Hace más de un año, OKDIARIO destapó el escándalo de las pulseras antimaltrato, por el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró el pasado 12 de noviembre en el Ministerio de Igualdad para llevarse documentación relacionada con un presunto fraude en la compra de las mismas.

Como también publicó este diario hace escasamente dos días, una auditoría tecnológica externa encargada por el Ministerio de Igualdad en noviembre de 2025 confirma que los agresores con orden de alejamiento podían instalar una aplicación capaz de falsear la localización GPS de sus dispositivos. Así lo recoge el Tribunal de Cuentas en un informe aprobado recientemente, que ha detectado «graves deficiencias en la ejecución durante prácticamente toda la vigencia del contrato».

Este jueves no ha sido un organismo público ni un estudio el que ha dado luz sobre las chapuceras pulseras que debían proteger a las mujeres perseguidas por sus maltratadores, sino una víctima, que ha contado su calvario y sus miedos a otras dos mujeres. En concreto, a María José Catalá y a Susana Camarero.

Y las dos representantes del PP han denunciado los graves fallos del sistema de esas pulseras. También han exigido al gobierno una revisión integral del programa de un mecanismo que debía ser de protección, pero que no cumple su función. «Este sistema hace aguas: falla el dispositivo y los protocolos y falla la coordinación con los agentes. Hay que volver a empezar y hacerlo de nuevo», ha asegurado María José Catalá.

María José Catalá ha calificado de «indignante» comprobar «como una mujer que se siente en riesgo, que tiene a su cargo a tres hijos menores, no entiende por qué tiene que ir con las maletas desplazándose y huyendo de un agresor, mientras se encuentra tan desprotegida». Para Catalá, el testimonio de esa víctima ha supuesto «un golpe de realidad».

Susana Camarero ha invitado a Pilar Bernabé a que «escuche de verdad a estas mujeres y entienda lo que están sufriendo», a la vez que ha calificado al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, como «el que más ha abandonadas, desprotegidas y solas ha dejado a las mujeres».

Frente a todo ello, María José Catalá y Susana Camarero han reivindicado las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para garantizar una mayor protección de las víctimas. Y, entre ellas, rehacer el sistema de las pulseras antimaltrato y situar su gestión en el Ministerio del Interior para reforzar la coordinación y la respuesta de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Además, han defendido el refuerzo de los protocolos de actuación, la mejora de los dispositivos tecnológicos y una mayor implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que ninguna víctima quede desprotegida, así como el endurecimiento de las penas en determinados delitos sexuales y la prisión permanente revisable para determinados casos de especial gravedad.