El accidente ferroviario de Adamuz se ha convertido en uno de los principales argumentos de José Ramírez, candidato de Vox por Córdoba al Congreso de los Diputados, para cuestionar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar responsabilidades políticas por el estado de las infraestructuras en España. «En un país normal, después del accidente de Adamuz, se habrían dado, sin duda, dimisiones», ha afirmado durante una entrevista con OKDIARIO, en la que también ha señalado directamente al presidente del Ejecutivo: «Pedro Sánchez, en un país normal, europeo, hace mucho que habría tenido que dimitir».

Ramírez considera que la tragedia ferroviaria no puede analizarse como un episodio aislado, sino como el resultado de una situación que, a su juicio, llevaba tiempo deteriorándose. El dirigente de Vox ha recordado que antes del accidente de Adamuz ya se había producido otro incidente en la estación de Chamartín que, aunque no dejó víctimas mortales, podría haber tenido consecuencias mucho más graves. Sin embargo, considera que tampoco entonces se adoptaron las medidas necesarias.

El candidato cordobés ha cuestionado igualmente la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes y ha asegurado que su marcha se produjo por la proximidad de la campaña electoral. «Todos sabemos que eso es mentira y que lo han hecho porque había campaña electoral», ha manifestado, en referencia a la explicación ofrecida sobre la dimisión del ministro.

En este sentido, ha criticado que los puestos de responsabilidad en las empresas vinculadas a las infraestructuras ferroviarias estén ocupados, según su denuncia, por personas relacionadas con el PSOE y no por profesionales especializados. Ramírez ha reclamado que se sitúe al frente de estos organismos a expertos con conocimientos técnicos y experiencia en el mantenimiento de las vías.

El candidato de Vox ha extendido sus críticas al conjunto de las infraestructuras de Córdoba, una provincia que, según ha advertido, arrastra importantes deficiencias tanto en materia ferroviaria como eléctrica, hidráulica y viaria. Entre sus principales reivindicaciones figura la mejora de la red eléctrica, que considera imprescindible para atraer inversiones y permitir el desarrollo empresarial.

Como ejemplo, ha señalado que existen viviendas en la zona de Lucena que no pueden entregarse por falta de suministro eléctrico suficiente. También ha advertido de que esta situación impide plantear proyectos como la instalación de centros de datos y dificulta el crecimiento de industrias que podrían generar empleo cualificado.

En materia de carreteras, ha puesto el foco en la Nacional 432, una vía que conecta Badajoz con Granada atravesando Córdoba y que, según ha defendido, necesita una actuación urgente por su elevada siniestralidad. Asimismo, ha cuestionado la calidad de los materiales utilizados en algunas reparaciones de carreteras y ha advertido de que podrían deteriorarse en apenas dos años.

La entrevista también ha abordado la situación del campo cordobés. Ramírez ha denunciado las dificultades administrativas que afrontan agricultores y ganaderos, además de las políticas europeas vinculadas al Pacto Verde y las posibles reducciones de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Como ejemplo de las trabas burocráticas, ha relatado el caso de un ganadero de Fuente Obejuna al que, según ha explicado, le impidieron levantar una cerca de más de un metro por encontrarse cerca de una cepa.

A estas dificultades ha sumado la falta de efectivos de seguridad en el medio rural. El candidato asegura que las asociaciones de la Guardia Civil con las que se ha reunido le han trasladado que existen alrededor de 300 plazas sin cubrir en la provincia de Córdoba. También ha denunciado el estado del parque móvil, con vehículos que acumulan entre 350.000 y 400.000 kilómetros.

Otro de los asuntos que ha puesto sobre la mesa es la falta de infraestructuras hidráulicas. Ramírez ha reclamado la construcción de la presa de San Calixto, proyectada en la zona de Palma del Río, en la confluencia de los ríos Genil y Guadalquivir.

También ha defendido la conexión entre cuencas hidrográficas para mejorar la distribución del agua y evitar situaciones como la vivida en el norte de Córdoba, donde, según ha recordado, alrededor de 90.000 personas estuvieron durante meses sin poder utilizar el agua del grifo. Ramírez ha criticado que la recuperación llegara fundamentalmente con las lluvias, sin que se acometieran nuevas infraestructuras que garantizaran una solución duradera.

En cuanto al futuro de los jóvenes, el candidato ha defendido que Córdoba necesita condiciones para retener el talento y atraer empresas. Ha puesto como ejemplo el potencial tecnológico de Lucena, donde, según ha señalado, existen compañías que venden tecnología a la NASA, al Ejército estadounidense y al CERN de Suiza. Para aprovechar esas oportunidades, ha reclamado mejores conexiones eléctricas, incentivos fiscales para las zonas afectadas por la despoblación y una mayor integración de la Formación Profesional en las empresas.

Por último, Ramírez ha defendido el aprovechamiento turístico del patrimonio histórico de los municipios cordobeses, más allá de la capital, y ha apostado por vincular los ingresos generados por el turismo con la conservación y restauración de los monumentos.