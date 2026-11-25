Hay frases que, pese al paso del tiempo, parecen escritas para describir situaciones de la actualidad. Una de ellas es la reflexión de Jean-Jacques Rousseau sobre la falsedad y la verdad: «La falsedad tiene una infinidad de combinaciones, pero la verdad no tiene más que una manera de ser». Con estas palabras, el filósofo plantea una diferencia fundamental entre inventar una realidad y enfrentarse a los hechos. Una mentira puede modificarse, adaptarse y adoptar distintas versiones, mientras que la verdad no necesita transformarse para seguir siendo cierta.

El verdadero significado de la frase de Rousseau

La reflexión invita a pensar en la facilidad con la que una persona puede construir una mentira. Basta con cambiar algunos detalles, omitir información o añadir explicaciones para crear versiones diferentes de una misma historia. La falsedad dispone de numerosas posibilidades porque no está obligada a respetar lo que realmente ha sucedido. Sin embargo, la verdad tiene una única naturaleza, ya que los hechos no cambian simplemente porque alguien intente presentarlos de otra manera.

Rousseau también plantea una cuestión especialmente interesante, ya que no basta con querer encontrar la verdad, sino que hay que saber reconocerla. En un mundo lleno de opiniones diferentes, interpretaciones y discursos contradictorios, distinguir lo verdadero de lo falso puede convertirse en una tarea complicada. Su pensamiento invita a desconfiar de las apariencias y a buscar criterios sólidos antes de aceptar cualquier afirmación.

Jean-Jacques Rousseau, uno de los grandes pensadores de la Ilustración

Aunque suele describirse como filósofo francés, Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, en la actual Suiza. Fue escritor, músico y pensador político, y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la Ilustración europea. Entre sus obras más conocidas destacan El contrato social, publicada en 1762, y Emilio, o De la educación, del mismo año.

Su pensamiento cuestionó algunas de las ideas dominantes de su época y tuvo una enorme influencia en la filosofía política posterior. Rousseau reflexionó sobre la libertad, la desigualdad, la educación y la naturaleza humana, asuntos que siguen formando parte de numerosos debates sociales.

Una reflexión escrita hace casi 300 años

Lo interesante de esta frase es que su origen está perfectamente documentado. Aparece en la segunda parte de su Discurso sobre las ciencias y las artes, obra con la que Rousseau ganó el premio de la Academia de Dijon en 1750. En el texto original francés escribió: «La falsedad tiene una infinidad de combinaciones, pero la verdad no tiene más que una manera de ser».

La reflexión conserva su actualidad porque recuerda que una historia puede contarse de muchas maneras, pero eso no significa que todas sean ciertas. En una época marcada por la desinformación, las noticias falsas y la circulación constante de versiones contradictorias, el mensaje de Rousseau adquiere una dimensión especial, ya que antes de creer algo, conviene comprobarlo. La verdad puede resultar incómoda, pero no necesita inventar nuevas versiones para sostenerse.