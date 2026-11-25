El aire acondicionado suele asociarse a los meses de verano, pero cada vez son más los usuarios que optan por utilizarlo para calentar sus habitaciones. Según los expertos, usar el aire acondicionado en modo calor puede ser una alternativa económica y eficiente para calentar la casa, siempre que se sigan los parámetros adecuados.

Si tu aire acondicionado no calienta lo suficiente, puede deberse a diversos factores; no necesariamente significa que el aparato esté roto o que tengas que subir la temperatura. Puede que el aire caliente simplemente circule en la dirección incorrecta; por ende, con sólo un botón puedes mejorar la sensación de calor.

La forma efectiva para que el aire acondicionado te dé calor

El truco se rige por las reglas de la física básica. El aire caliente sube y el frío baja. Por eso, puede darse el caso de que tu aire caliente se esté acumulando cerca del techo al emitirlo. Mientras que el aire cerca del suelo permanece frío, alterando la sensación de calor en la estancia, aunque tengas el aparato encendido y a la máxima temperatura.

Para que el aire acondicionado caliente tu habitación, deberás asegurarte de que las rendijas estén enfocando hacia abajo, el suelo. De esta manera, el aire caliente puede llegar a la parte inferior de la habitación y distribuir el calor de forma uniforme. Si esto no fuera suficiente, existe una función en el mando a distancia del aparato que se encarga de mover las ranuras constantemente y así podrás cerciorarte de que el aire caliente se distribuye de forma uniforme por todas las zonas del habitáculo.

¿Merece la pena utilizar este método de calefacción?

Calentar una casa con aire acondicionado (bomba de calor) suele ser una opción rápida y eficiente en cuanto al consumo eléctrico se refiere, en comparación con los radiadores eléctricos o estufas. Ahora bien, esta opción es viable en ciertos casos, que son: en pisos, estancias concretas y días no muy fríos; en cambio, pierde eficiencia o confort en viviendas grandes o días de frío extremo. En cuanto a rapidez, el aire acondicionado calienta los ambientes en pocos minutos, ideal para encenderlo de forma puntual o programar horarios.