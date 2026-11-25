La primera parada de la pareja ha sido el Salón Internacional del Caballo (SICAB), celebrado en la capital andaluza. Pepín Liria ha llegado de la mano de Drágana, con quien ha compartido protagonismo ante las cámaras. Entre los rostros conocidos que también han acudido a esta cita se encontraba Fran Rivera. Horas después, ambos han asistido a la misa funeral en homenaje a Antonio Vázquez, fallecido en la tragedia de los trenes de Urda, donde numerosos representantes del mundo taurino han querido arropar a sus familiares y allegados. El diestro ha acudido con semblante serio y sin soltar la mano de su novia, dejando claro que su presencia respondía al deseo de acompañar a la familia en un momento tan complicado.

«La familia taurina no podía fallar hoy aquí», ha expresado Liria a la salida de la iglesia. Preguntado por la tragedia y por el dolor que supone una pérdida de estas características, el torero ha reconocido la dificultad de asimilar lo ocurrido y ha aprovechado para lanzar una reflexión sobre la sociedad: «Como ha dicho el padre, reflexionemos de lo que estamos haciendo con esta sociedad». También ha mostrado su satisfacción por el respaldo del entorno taurino: «Estoy contento de acompañar a esta familia y de que el mundo del toro siga dando ejemplo, como seguimos dando». Unas declaraciones en las que ha querido mantener el foco en el motivo de su visita y en el apoyo a los allegados de Antonio Vázquez.

Aunque los periodistas han aprovechado la ocasión para felicitarles por la próxima llegada de su hijo, Pepín Liria ha preferido no profundizar en su futura paternidad. El torero ha agradecido las muestras de cariño y ha reconocido encontrarse «muy bien, feliz», pero ha dejado claro que no era el momento de hablar de cuestiones personales. «Hoy es un día triste y nada más que hablo de lo que he venido a hacer, que es acompañar a la familia», ha zanjado. Drágana, por su parte, sí ha confirmado que se encuentra «muy bien» y que el embarazo marcha sin contratiempos, aunque ha evitado desvelar de cuántas semanas está.

Pepín Liria será padre de nuevo en 2027

El nacimiento del bebé está previsto para el primer trimestre de 2027. El periodista ha explicado que Drágana estaría embarazada de unos cinco meses y que el entorno más cercano de ambos ya conoce la noticia. De esta manera, la pareja se prepara para dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia después de una relación que comenzó a principios de este mismo año. Será el tercer hijo del torero, que ya tiene dos hijas adultas, María y Jara, fruto de una relación anterior.

La historia de amor de Pepín Liria y Drágana Balde se conoció públicamente en abril de 2026, aunque sus caminos se habían cruzado unos meses antes. Ambos comenzaron a interactuar a través de Instagram y terminaron conociéndose en persona durante un concierto de Malú, en febrero. La conexión fue inmediata y el torero no tardó en reconocer lo enamorado que estaba de la joven, treinta años menor que él. «Mi novia es preciosa por fuera y por dentro», nos confesaba entonces en una entrevista con Informalia. Apenas habían transcurrido dos meses desde que se conocieron y Liria ya hablaba abiertamente de sus sentimientos y de sus deseos de formar una familia: «Claro que queremos tener niños y formar nuestra familia. Eso lo sabemos desde el minuto uno y además, a mi edad, quiero vivirlo todo ya».

La cantante, de padre guineano y madre canaria, tiene 26 años y está muy implicada en la lucha contra el racismo y la xenofobia. También comparte con el diestro su pasión por los animales y la naturaleza. De hecho, uno de los aspectos que más destacaba Pepín de su relación era la facilidad con la que Drágana se había adaptado a su nueva vida en el campo y al proyecto de ganadería que está poniendo en marcha en Sevilla. «Está encantada con la vida en el campo y con el proyecto de la ganadería que estoy montando y eso que es un mundo nuevo que desconocía, pero hasta ahora está muy feliz», nos explicaba. La decisión de la joven de trasladarse desde Madrid para compartir su día a día con él también era motivo de orgullo para el torero: «Sacrificar su vida en Madrid por estar aquí conmigo es porque estamos muy bien juntos». Una convivencia que ambos han consolidado en la finca sevillana del diestro.