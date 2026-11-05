La vida siempre puede sorprender y, en el caso de Pepín Liria, lo ha hecho con una de las noticias más especiales que podía recibir. El torero murciano, de 56 años, volverá a convertirse en padre. Su pareja, la cantante canaria Drágana Balde Brito, de 26 años, está embarazada de su primer hijo en común. Una feliz noticia que llega cuando apenas han transcurrido nueve meses desde que comenzó su historia de amor y que supone un nuevo capítulo en la vida personal del diestro.

La noticia se ha confirmado en el programa La tarde se mueve, donde el periodista Kike Calleja ha desvelado algunos detalles de la gestación. Según explicó, Drágana se encuentra de aproximadamente cinco meses y el nacimiento está previsto para el primer trimestre de 2027. La pareja, que hasta ahora había optado por mantener esta etapa en un discreto segundo plano, estaría viviendo con mucha ilusión la llegada del bebé.

Los primeros rumores sobre el embarazo comenzaron a circular el pasado mes de septiembre. Fue entonces cuando la periodista Leticia Requejo contó que Pepín y Drágana habían compartido la noticia con un grupo de amigos durante una comida en un restaurante. Aunque ninguno de los dos quiso pronunciarse públicamente, las imágenes posteriores de la cantante, en las que ya se apreciaban sus primeras curvas premamá, terminaron alimentando las especulaciones.

Una historia de amor que comenzó en un concierto de Malú

La relación entre Pepín Liria y Drágana comenzó a principios de 2026. Sus caminos se cruzaron a través de las redes sociales y el encuentro definitivo tuvo lugar en febrero, durante un concierto de Malú. Desde entonces, la complicidad entre ambos fue creciendo hasta convertirse en una relación que no tardaron en hacer pública.

En abril, la pareja se dejó ver de la mano en la Feria de Abril de Sevilla, donde posaron juntos y compartieron su felicidad ante las cámaras. La diferencia de edad, de 30 años, no ha sido un impedimento para construir un proyecto de vida en común.

De hecho, el propio Pepín ya había hablado de sus deseos de volver a formar una familia. En una entrevista con El Mundo, el diestro reconoció que la maternidad era una ilusión compartida: «Ella tiene esa inquietud, siempre ha tenido claro que quiere ser madre y a mí también me hace muchísima ilusión».

Será su tercer hijo, aunque el primero con Drágana

Para el torero, esta será su tercera experiencia como padre. De su matrimonio con María José Pardo nació María, mientras que de su relación con Gloria Rivas nació su segunda hija, Jara. Para Drágana, sin embargo, será su primera maternidad.

La nueva paternidad llega en un momento familiar delicado. La relación de Pepín con sus dos hijas está marcada por el distanciamiento y, según se ha contado en televisión, ambas conocen la noticia. Sin embargo, las informaciones sobre su reacción no han sido coincidentes: mientras Kike Calleja aseguró que estaban al corriente desde hacía tiempo, Leticia Requejo apuntó que se habían quedado sorprendidas al conocer la confirmación.

El entorno familiar del diestro también atraviesa diferencias, según las informaciones difundidas en el mismo programa, que apuntan a un conflicto con algunos de sus hermanos relacionado con la herencia de sus padres.

Ajeno al ruido que ha rodeado la noticia, Pepín Liria afronta una nueva etapa junto a Drágana. Nueve meses después de aquel concierto de Malú que cambió sus vidas, ambos se preparan para recibir a su primer hijo en común. Una nueva ilusión que llegará a principios de 2027 y que amplía la familia del conocido torero.