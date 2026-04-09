Pepín Liria, enamorado de la cantante Drágana: cuántos años se llevan y cómo comenzó su historia
El torero, de nuevo enamorado
El torero Pepín Liria vuelve a ser noticia. En esta ocasión, no por algo que tenga que ver con el ámbito profesional, sino por el terreno personal. Y es que, a pesar de haber sido siempre alguien muy reservado en este aspecto, se ha confirmado que, de nuevo, está ilusionado en el amor. Después de varios noviazgos que han terminado en ruptura, parece que el diestro ha querido darse una oportunidad con Drágana, conocida cantante canaria.
Según señalan los compañeros de ¡Hola!, el torero de 56 años que se cortó la coleta hace 8, tras más de tres décadas como matador de toros, está feliz junto a su nuevo amor, una artista de 26 años. Debemos tener en cuenta que se trata de una relación de lo más consolidada. Y es que no solamente ha hecho una publicación en su perfil de Instagram con una fotografía en la que aparecía junto a ella, sino que también han realizado su presentación pública como pareja.
Un hecho que se ha producido justo antes de Semana Santa, en el Wellington Hotel & Spa Madrid. De esta forma, el torero y la cantante quisieron mostrar su apoyo al acto de la Fundación Xana, un proyecto que fue creado por Luis Enrique y su familia tras la temprana muerte de su hija en 2019, con tan sólo 9 años.
¿Cuántos años se llevan y cómo comenzó su historia?
No ha pasado mucho tiempo desde que ambos han confirmado públicamente su noviazgo, por lo que pocos detalles se conocen al respecto. Lo que sí se sabe es que están profundamente enamorados. Algo que se puede apreciar en la reciente publicación en Instagram, donde el torero le dedicó unas preciosas palabras: «Y todavía me pregunta si es ella…»
Una de las cuestiones que más ha llamado la atención entre ellos ha sido la innegable diferencia de edad, puesto que se llevan nada más y nada menos que 30 años. A pesar de todo, tanto Pepín Liria como Drágana están demostrando que, para ellos, la edad solamente es un número, puesto que están disfrutando al máximo de ese vínculo amoroso que ha surgido entre ambos.
¿Quién es Drágana, la nueva pareja de Pepín Liria?
La joven es una auténtica apasionada de la belleza, el deporte y, sobre todo, la música. De padre guineano y madre canaria, Drágana tiene una impresionante voz. A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de numerosos proyectos, como es el de poner voz a la campaña del Cabildo de Lanzarote por el Día de la Mujer.
Pero no todo queda ahí, puesto que también, a lo largo de su historia, ha sido deportista profesional al ser jugadora de baloncesto, no solamente en Gran Canaria y en Torrelodones e, incluso, en la Selección Española. Por si fuera poco, Drágana también estudió para ser auxiliar de enfermería. A pesar de que siempre ha estado centrada en su carrera y en su familia, ahora está inmersa en su relación sentimental con Pepín Liria, con quien está disfrutando de uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional.