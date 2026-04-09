Los chefs coinciden: por qué todos ponen vinagre en la sartén para freír pechuga de pollo y para qué sirve

La pechuga de pollo es imprescindible en toda dieta o hábito alimentario que se precie y varios chefs han dado algún truco para cocinarla de la mejor manera posible. Los expertos en la materia coinciden en que añadir vinagre de manzana a la sartén hará que esta carne sea más jugosa y evitará que se quede seca a la hora de cocinarla en la sartén. Consulta en este artículo los buenos efectos que tiene el vinagre al cocinar pechugas de pollo.

Esto es un clásico que nos ocurre a todos: cocinas una pechuga de pollo en la sartén y que se quede un poco seca. Este alimento se ha convertido en un must en toda dieta por toda la cantidad de nutrientes que incluye. Esta carne blanca magra tiene un valor nutricional excelso porque es una gran fuente de proteínas de alto valor biológico, es baja en grasas y no tiene carbohidratos. Por cada 100 gramos, aporta 165 kcal, 31 g de proteínas y sólo 3.6 g de grasas, además de incorporar potasio, fósforo, magnesio, hierro y ser rica en vitaminas del grupo B.

Estos números convierten a la pechuga de pollo en un alimento imprescindible en la dieta de las personas que quieran perder peso y ganar músculo. Una de las formas más sanas de comer este manjar es a la plancha y para ello hay que saber cocinarla. Varios expertos en la cocina han dado recientemente un truco para que la pechuga de pollo no se quede seca en la planta y sea más costoso digerirla: la clave es echar vinagre de manzana a la sartén antes de añadir la pechuga.

El truco del vinagre y la pechuga de pollo

El vinagre de manzana. Este es el ingrediente que puede cambiar una simple pechuga de pollo y que ablandará esta carne para que esté más tierna y jugosa. El truco pasa por echar este líquido después de haber vertido aceite sobre la plancha. Una vez esté caliente, hay que añadir el vinagre de manzana y acto seguido habrá que echar la pechuga de pollo. También se puede rociar la pechuga mientras se esté cocinando para que finalmente se potencie el sabor natural, se ablande la carne y además quede más dorada.

También hay otra opción: empapar la pechuga de pollo de vinagre y marinarla con especias y demás hierbas para que este alimento tenga un sabor único y un jugo mágico a la hora de cocinarla.

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El truco del vinagre con las pechugas de pollo tiene una explicación científica y es que este ingrediente actúa como un ablandador natural que descompone las fibras musculares del pollo. Esto hace que la carne se ablande y se haga más tierna. Ergo, no quedará seca y estará jugosa, ya que se sellarán sus jugos internos. El vinagre también hará que la pechuga de pollo quede dorada sin que pierda humedad durante su cocinado. También ayudará a potenciar el sabor natural del pollo.

Un buen truco para que el pollo quede más tierno es rociar vinagre de manzana a una pechuga antes de introducirla en el horno. Esto hará que este alimento sufra una cocción sobre sus propios jugos y te quedará un plato ideal y, además, será nutritivo. En estos tiempos en los que la dieta y el deporte son algo sagrado para los ciudadanos, comer pechuga de pollo en distintas opciones es muy recomendable. El último truco es no pasarse con el vinagre para no inundar la carne de su sabor. Con poco basta.