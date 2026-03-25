El insólito dulce de Cuaresma que se aromatiza con vinagre y solo se puede probar en los alrededores de Sevilla

En Cuaresma los dulces no se limitan a las torrijas o las rosquillas, hay otros menos conocidos que forman parte de la tradición y que apenas han salido de su ámbito local.

En este caso se trata de un dulce que se elabora con vinagre en la masa, un ingrediente poco habitual en repostería, y que sigue preparándose de forma artesanal en varios pueblos del Aljarafe.

Este es el dulce de Cuaresma que sólo se encuentra en Sevilla

Las mantas doblás son un dulce típico del Aljarafe sevillano, presente sobre todo en localidades como Salteras, Valencina de la Concepción o Castilleja de la Cuesta. Se consumen principalmente en Cuaresma y Semana Santa y, fuera de esa época, resulta más difícil encontrarlas incluso dentro de la provincia.

Las mantas doblás se reconocen por su forma irregular y por su acabado con miel. La masa se estira hasta quedar muy fina y, durante la fritura, se pliega sobre sí misma con ayuda de un tenedor. De ahí viene su nombre «mantas» por el grosor casi transparente de la masa, y «doblás» por el proceso de plegado.

La receta de este dulce parte de ingredientes básicos: harina, huevo, ralladura de limón y aceite de oliva. El detalle que las distingue es el uso de un chorrito de vinagre, que ayuda a que la masa sea más elástica y actúe como fermento suave. No aporta sabor ácido, pero sí cambia la textura final.

Una vez fritas, las mantas doblás se bañan en miel caliente rebajada con un poco de agua. Este paso, conocido como enmelado, les da brillo y un acabado pegajoso que define el producto. El resultado es un dulce fino, con capas crujientes en los bordes y una parte interior más tierna.

Cómo hacer mantas doblás en casa paso a paso

Preparar mantas doblás requiere tiempo y cierta práctica, sobre todo en el momento de estirar la masa y manejarla durante la fritura. No es una receta complicada en cuanto a sus ingredientes, pero sí en la técnica. La clave está en conseguir una masa muy fina y en el plegado mientras se fríen.

Ingredientes para preparar mantas doblás

1 kg de harina de repostería.

6 huevos.

1 vaso de aceite de oliva.

1 chorrito de vinagre.

Ralladura de limón.

1 pizca de sal.

Miel.

Agua.

Aceite para freír.

Elaboración de mantas doblás, paso a paso

Freír el aceite con una cáscara de limón y dejarlo enfriar antes de usarlo.

Batir los huevos y añadir el aceite, el vinagre, la ralladura de limón y la sal.

Incorporar la harina poco a poco hasta obtener una masa elástica que no se pegue.

Dejar reposar la masa al menos una hora.

Dividir la masa en porciones pequeñas y estirarlas hasta que queden muy finas.

Freír cada pieza en aceite caliente y doblarla sobre sí misma con un tenedor.

Retirar y escurrir las mantas doblás.

Calentar la miel con un poco de agua y bañar las piezas.

Dejar reposar hasta que la miel se asiente.

Las mantas doblás se conservan varios días si se guardan en un recipiente cerrado, aunque muchas pastelerías prefieren enmelarlas justo antes de venderlas para mantener mejor la textura.