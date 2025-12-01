Ni Castilla ni Extremadura: la mejor miel de España en 2025 se elabora en un pequeño pueblo de Mallorca

La miel es uno de esos alimentos que va bien cuando quieres endulzar algo de forma más natural, ya sea para untar en una tostada, mezclar con el té o calmar la garganta en pleno invierno. Hay diversas variedades y cada apicultor defiende la suya, pero siempre hay una que termina llamando más la atención que el resto, y ahí entra la mejor miel de España de 2025.

A diferencia de lo que muchos imaginan, la mejor miel de España este año no viene de Castilla ni de Extremadura. El título viaja hasta Mallorca, donde una producción pequeña sorprendió en el XI Concurso Nacional de Mieles Mieladictos.

La mejor miel de España se prepara en Mallorca

El jurado del XI Concurso Nacional de Mieles Mieladictos eligió como ganadora a la miel de algarrobo Mel Sa Font, elaborada por Tomeu Fullana Ferrer en Santa María del Camí.

Fullana dejó la herrería, montó sus colmenas en la zona de Selva y se centró en una variedad a la que pocos prestaban atención. Ese trabajo constante lo llevó a lo más alto en un certamen donde compitieron más de 140 muestras llegadas de toda España.

La final se celebró en Riello, en pleno corazón de los Valles de Omaña y Luna. Allí, la miel mallorquina se impuso con 91 puntos. El segundo puesto fue para la miel de tomillo de El Pájaro de la Miel, un proyecto sevillano que combina la producción con iniciativas de conservación en la Sierra del Moralejo. El tercer lugar lo ocupó Labejazul, la miel de castaño que Juan Carlos García obtiene en los sotos bercianos de la Sierra de la Encina de la Lastra.

Mel Sa Font se vende directamente en el mercado semanal de Santa María del Camí. Quien la prueba encuentra un color que oscila entre el ámbar y los tonos rojizos, una textura densa y un aroma intenso a algarroba con matices de madera, tomillo y algo de regaliz.

En boca resulta dulce, con un toque salado y un final ligeramente amargo que la hace distinta. Los análisis indican una alta conductividad, riqueza mineral y un porcentaje de polen de algarrobo que suele superar el mínimo exigido para considerarla monofloral.

Variedades de miel que se producen en España

España reúne una variedad enorme de mieles y cada región aporta matices propios. La clasificación más habitual se basa en el origen floral. Ahí entran las monoflorales, como las de romero, azahar, lavanda, tomillo, castaño o madroño.

Cada una tiene su carácter: desde las claras y suaves hasta las oscuras y potentes, pasando por las que dejan un punto amargo o un aroma más herbal.

Las multiflorales, o mieles de mil flores, varían según la temporada y la zona. Son las que muchos consumidores identifican como «la miel de siempre». A ellas se suman los mielatos, que proceden de la melaza de árboles como encinas o robles. Suelen ser más oscuros y menos dulces.

También conviene distinguir entre miel cruda y miel pasteurizada. La primera mantiene su textura natural, el polen y las enzimas. La segunda se calienta para conservar un aspecto más líquido y uniforme.