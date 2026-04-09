La reflexión de Aristóteles, filósofo griego, para mantener la amistad: «Es un alma que habita en dos cuerpos»

Más de dos mil años después, una de las frases más conocidas de Aristóteles sigue definiendo con pocas palabras el valor y significado de la amistad: «Es un alma que habita en dos cuerpos». Una reflexión breve, pero con una profundidad que ha trascendido con el tiempo.

La frase completa atribuida a Aristóteles es: «La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas».

Con esta idea, el filósofo no buscaba descubrir una relación idealizada, sino explicar la conexión profunda que puede existir entre dos personas cuando estas comparten los mismos valores, pensamientos y una forma similar de entender la vida.

La amistad según Aristóteles

Para Aristóteles, la amistad era uno de los pilares fundamentales de la felicidad. En su obra, especialmente dentro de la ética, distingue tres tipos de amistad:

Por utilidad , basada en el beneficio mutuo.

, basada en el beneficio mutuo. Por placer , ligada a afinidades o intereses comunes.

, ligada a afinidades o intereses comunes. Por virtud, que se considera la más auténtica.

Esta última es la que encaja con su famosa frase, ya que una relación en la que ambas personas se valoran por lo que son, no por lo que se obtiene.

Una idea clave en la filosofía clásica

En la Antigua Grecia, la amistad era un concepto muy esencial para poder comprender y asimilar la vida en comunidad.

Filósofos como Sócrates o Platón ya reflexionaban sobre el gran valor que tenía, pero fue Aristóteles quien desarrolló una teoría más completa, situándola como una condición necesaria para tener una vida plena.

¿Por qué sigue siendo tan actual?

En un contexto donde muchas relaciones son muy fugaces, rápidas y superficiales, esta reflexión cobra aún más sentido.

La idea de una amistad basada en la confianza, la comprensión y los valores compartidos conecta con una necesidad universal que consta de establecer vínculos reales y duraderos.

Por eso, la frase sigue circulando en los libros, redes sociales y las conversaciones cotidianas.