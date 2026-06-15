McGregor defiende a Topuria: «Saldrá más fuerte de esta paliza»

Tras la derrota de Ilia Topuria en la Casa Blanca, evento de la UFC, no han tardado en salir las personas que se la tenían guardada en el mundo de las MMA. Las reacciones a lo que ha sido calificado como milagro han tenido todo tipo de tintes.

La fuerte personalidad y su confianza habían provocado que mucha gente le quisiese ver caer. Uno de los personajes más influyentes del deporte, como Conor McGregor, ha salido en su defensa, a pesar de que tuvieron rencillas pasadas. McGregor peleará este 11 de julio contra Holloway, quien ya noqueó a Gaethje.

Terrence Crawford, el ex boxeador invicto recién retirado, fue uno de los primeros en acordarse de Ilia tras la derrota. ¿Este es el tipo que dijo que me noquearía y nos daría una paliza a Shakur y a mí al mismo tiempo? publicó el americano en X. Crawford ya tuvo en el pasado choques, ya que Ilia lo retaba a pelear en boxeo. Tras la pelea de Crawford con el Canelo, donde usó la canción de salida El Mariachi, la cual usa Ilia, se desató la polémica.

McGregor apoya a Topuria

Ambos peleadores se intercambiaron mensajes por la red social X. La discusión fue la de siempre: si un peleador de MMA puede ganar a un boxeador en su terreno, y por qué un boxeador no sube a un octágono.

Conor entró en escena citando el mensaje de Crawford y respondiendo: ¿Qué carajo estás diciendo? Sabes luchar, pero le tienes miedo a una pelea de MMA. Eso me da lástima. El chico fue derrotado en una pelea de MMA, para la cual tú no tienes el valor. ¿Qué demonios hacían todos esos boxeadores en este evento y ni un sólo luchador de MMA?

Conor, quien fue quien hizo el camino de que peleadores de MMA peleasen en boxeo, defendió a Ilia en el peor momento de su carrera. El irlandés, quien peleó en 2017 contra Mayweather en un combate histórico de boxeo, sabe lo que es pelear en el terreno de otro. McGregor también sabe lo que es perder y sufrir un descenso desde la cumbre en el mundo de las MMA, cuando perdió contra Khabib en 2018.

El ex doble campeón de la UFC también repostó un video de la pelea, donde reconoció el esfuerzo de Ilia en la pelea a pesar del resultado.

He quit himself. Sad to see. He earned a nice stripe however tainted, he will get stronger from this beating. What a sport! https://t.co/k13MCrVIXH — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 15, 2026

El combate de Topuria da la vuelta al mundo

Durante las últimas horas, la red social X se ha vuelto un nido de interacciones por parte de personajes del mundo de los deportes de contacto. Han salido personajes como Paddy Pimblett riéndose de Ilia y pidiendo una revancha, o Islam Makhachev ironizando el hecho de rendirse en su pelea más importante. Jake Paul, influencer, también ha reaccionado insultando a Illia por sus problemas en el pasado.

He who exalts himself will be humbled ! There’s levels in this game! Congratulations Justin, you deserve this belt more than anyone! — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) June 15, 2026

Otros como Chimaev y Jean Silva han salido en su defensa, hablando de la grandeza de su carrera.