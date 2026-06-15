Nicolás Maquiavelo, filósofo, sobre el dinero: «Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio»
Séneca, el filósofo que en una frase te cambia la perspectiva de la vida: «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más»
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Este país europeo mueve 2,2 millones de toneladas de arena para salvar sus playas
Nicolás Maquiavelo sigue siendo, siglos después de su muerte en 1527, una de las figuras más influyentes del pensamiento político occidental. Una de sus frases más conocidas resume el poder del interés material: «Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio». Para Maquiavelo, el ser humano actúa desde la preservación de su seguridad, su estatus y sus recursos, y esta reflexión sugiere que el vínculo con el dinero puede llegar a ser más fuerte que incluso los lazos afectivos más profundos.
Desde esta perspectiva, la muerte de un ser querido pertenece al ámbito del dolor natural, mientras que la pérdida del patrimonio se interpreta como una amenaza directa al futuro. Y el futuro, en el pensamiento maquiaveliano, pesa más que el pasado. Una de las principales ideas de este pensamiento es que el ser humano es extremadamente sensible al interés propio. En este contexto, el dinero no es simplemente un objeto de deseo, sino un lenguaje universal del interés.
La reflexión de Nicolás Maquiavelo sobre el dinero
Otro aspecto clave del pensamiento de Maquiavelo es su interés por el control político de las emociones colectivas. Si el dinero tiene un impacto tan profundo en la conducta humana, entonces quien controla la economía controla también una parte importante de la estabilidad social.
La pérdida del patrimonio no solo afecta a los individuos, sino que puede generar descontento social, inestabilidad política y pérdida de confianza institucional. En este sentido, la frase de Maquiavelo también se puede interpretar como una advertencia: subestimar el impacto del dinero en la vida humana es ignorar una de las fuerzas más poderosas de la sociedad.
Sin embargo, su pensamiento no invita a la indiferencia moral, sino a la comprensión de las fuerzas que mueven a la sociedad. El ser humano es capaz de amar profundamente y, al mismo tiempo, tener un gran apego por su patrimonio. Sin embargo, en ocasiones, ambos conviven en una «tensa calma»; la importancia del dinero no elimina la existencia de los vínculos afectivos, pero puede redefinir su expresión en determinadas circunstancias.
Por último, es interesante plantearse la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando lo que perdemos no es solo riqueza, sino la base misma de nuestra seguridad en el mundo?
Las mejores frases
- «El fin justifica los medios»
- «Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen»
- «Las leyes deben crear una sociedad más justa para el futuro»
- «Es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos»
- «El vulgo se deja seducir siempre por la apariencia y el éxito»
- «Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas»
- «La sabiduría consiste en elegir el mal menor»
- «La política no tiene relación con la moral»
- «Los hombres son tan simples que siempre hay quien se deja engañar»
- «Quien quiere ser obedecido debe saber mandar»
- «La experiencia demuestra que pocas cosas salen bien cuando dependen de muchos»
- «No hay nada más difícil que emprender un nuevo orden»
- «La clemencia mal empleada es más dañina que la severidad bien empleada»
- «Los hombres rara vez tienen el valor de ser extremadamente buenos o malos»
- «La fortuna varía según el tiempo pero los hombres no cambian sus hábitos»
- «La mejor fortaleza de un príncipe es el afecto de su pueblo»
- «Los hombres cambian de ambición pero no de naturaleza»
- «La mentira es más atractiva que la verdad para muchos hombres»
- «La voluntad grande vence a las dificultades»
- «Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse»
- «Un cambio siempre deja el camino abierto a otros cambios»
- «El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar»
- «La prudencia es escoger el menor de los inconvenientes»
- «Los hombres juzgan más por las apariencias que por la realidad»
- «Es doblemente placentero mentir al impostor»
- «El amor es más peligroso que el miedo para un gobernante»
- «No hay guerra que evitar solo puede ser pospuesta»
- «La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo»
- «Las promesas dadas pertenecen al pasado y pueden romperse en el presente»
- «La sabiduría está en saber adaptarse a los tiempos»
- «El pueblo se deja guiar por emociones más que por razón»
- «Los hombres se mueven principalmente por amor o por miedo»
- «Quien gobierna debe rodearse de hombres de buen juicio»
- «No hay nada más importante que aparentar ser religioso»
- «La prudencia consiste en reconocer los problemas y escoger el menor»
- «La naturaleza humana tiende a la codicia y la hipocresía»
- «El miedo a los gobernantes sustituye al miedo a las leyes»
- «Las minorías no tienen sitio cuando la mayoría domina»
- «El odio se gana tanto por buenas obras como por malas»
- «Quien toma el poder debe eliminar a los rivales del antiguo régimen»
- «La prudencia consiste en saber elegir el menor daño posible»
- «Nada grandioso se consigue sin peligro»
- «El hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio»