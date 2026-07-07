Arthur Brooks, catedrático de Harvard: «Para ser felices, hay que tener amigos inútiles. Decirle eso a un amigo es lo más bonito que se le puede decir”

El experto en la ciencia de la felicidad y el liderazgo, y autor superventas del New York Times, nos da una de las claves para la felicidad relacionada con la amistad. Arthur Brooks basa parte de su filosofía en la filosofía aristotélica (Ética a Nicómaco).

Ambos autores defienden que las amistades trascienden la mercantilización de las relaciones. Por lo general, las relaciones de amistad actuales contienen un cierto factor de conveniencia, donde las personas buscan el beneficio de la otra persona, por lo que intentan mantener una buena relación. Esta problemática es tratada por Brooks en su libro Build the Life You Want.

¿Por qué necesitas «amigos inútiles»?

Cuando te acuerdas de aquel amigo del instituto y le escribes, tu intención es rememorar de forma nostálgica el pasado. Mantener amigos cuya relación es sostenida porque quieres sacar algún tipo de beneficio de ellos es un esfuerzo agotador a nivel psicológico. Tener «amigos inútiles» es beneficioso a nivel psicológico, ya que suponen un espacio en tu vida relajado donde no tienes que competir, ni rendir cuentas, ni estar pensando en producir.

Un «amigo inútil» es aquel con el que mantienes una relación que no te aporta un beneficio de ningún tipo, ni práctico, ni económico, ni social. La relación de amistad se basa en la gratuidad y la admiración mutua por la existencia del otro. En estas amistades no existe una contabilidad de favores, con la que sientas la presión de devolver el favor cuanto antes.

Los encuentros con esta persona suelen no tener un objetivo en concreto, simplemente pasar el rato hablando de cualquier cosa, pudiendo bajar la guardia sin tener miedo a expresar todo tipo de opiniones.

Por lo general, queremos generar buenas impresiones en nuestro día a día, ya sea en el trabajo, en las redes o en los estudios. Querer dar constantemente una imagen de exitoso, capaz o fuerte desgasta a nivel mental. Con un amigo inútil podemos quitarnos la máscara y no tener que estar en tensión de generar una buena impresión.

Tres tipos de amistad

Los tres tipos de amistades se fundamentan en el pensamiento aristotélico que se plasma en la obra Ética a Nicómaco. Arthur Brooks ha rescatado esta corriente de pensamiento utilizando la misma división para explicar la alarmante epidemia de la sociedad actual.