Infantino encuentra una grieta en África y divide a sus federaciones: tiene apoyos para seguir en la FIFA

La presidencia de Gianni Infantino en la FIFA sigue en entredicho después de su intento fallido de privatizar el Mundial. El actual presidente del organismo rector del fútbol tiene divididas a las diferentes federaciones nacionales. Los movimientos de cada una de ellas se estudian al detalle y pueden modificar el tablero actual de apoyos y detractores del italo-suizo. En este contexto, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) presenta grandes divisiones entre los países que la conforman, lo que ha aprovechado Gianni Infantino para encontrar una grieta en África.

No se trata de una confederación cualquiera. La CAF es la segunda más numerosa en votos, con 54 federaciones nacionales, sólo por detrás de las 55 de la UEFA. El líder del movimiento pro-Infantino en el continente africano es Marruecos. Las conexiones del actual presidente de la FIFA con el fútbol marroquí son evidentes. De fondo, el apoyo incondicional se explica por el gran objetivo de la Real Federación de Fútbol de Marruecos, que no es otro que albergar la final del Mundial 2030 por delante de España y del Santiago Bernabéu y el Camp Nou. La República Democrática del Congo, Yibuti, Mauritania, Níger, Egipto y Gambia completan el bloque de apoyos conocidos de Infantino en África.

La línea oficial de la CAF coincide con la de los países que defienden la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA. Patrice Motsepe, presidente de la confederación africana, respaldó de forma pública al actual mandamás de la FIFA cuando se desató la polémica por su intento de iniciar la privatización del Mundial masculino y femenino y el Mundial de Clubes. Esta postura, aparentemente firme, del fútbol africano se ha ha resquebrajado en los últimos días, de acuerdo con el medio francés L’Equipe.

Entre los principales opositores a Gianni Infantino están los países anglófonos del continente, con federaciones con mucho peso dentro de África como las de Nigeria, Sudáfrica o Ghana. Los motivos de los detractores de Infantino son diversos, aunque destaca la decisión de que la Copa África se dispute cada cuatro años o la tibieza de la FIFA ante el veto de Estados Unidos al árbitro somalí Omar Artan en el pasado Mundial. «Mi impresión es que al menos la mitad de las federaciones está en contra de Infantino», destacó Constant Omari, ex presidente de la Federación Congoleña, días atrás a Marca.

La UEFA se mantiene firme contra Infantino

La única confederación que mantiene de forma unánime su oposición a Gianni Infantino es la UEFA. Las 55 federaciones nacionales europeas representan más de un cuarto de los votos en las elecciones presidenciales de la FIFA. El movimiento lo lideran Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, y Nasser Al-Khelaifi, líder de la Asociación de Clubes Europeos (la antigua ECA). Ambos planean una moción de censura para poner fin al mandado de Infantino antes de las elecciones de 2027.

A la oposición a Infantino se han sumado recientemente de forma pública países como Nueva Zelanda, mientras que la CAF rompe su apoyo unánime al dirigente italo-suizo. Conmebol y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) tampoco cuentan con una postura conjunta de todos sus miembros. En el fútbol sudamericano, Argentina y Paraguay son los principales apoyos de Infantino; ya que ambos tratan de aumentar su presencia en el Mundial 2030. Con el paso de los días, el tablero sigue cambiando; con movimientos en ambos frentes. Los últimos llegan desde África, donde la grieta en la CAF puede ser decisiva de cara a la continuidad o salida de Gianni Infantino.