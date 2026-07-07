No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 597 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Claudia no ha dudado un solo segundo en hacer una sorprendente petición a Marta, e incluso da un paso hacia Miguel. Algo que, inesperadamente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo la Directiva no duda un solo segundo en organizar una fiesta para los trabajadores. Todo ello mientras una visita verdaderamente inesperada termina amenazando, de alguna manera, la estabilidad que recientemente habían conseguido los Salazar. Tasio, por su parte, parece que tiene serios problemas para tratar de conciliar el sueño, mientras que Paula ha empezado a notar que tiene ciertos problemas respiratorios.

¿Qué sucede en el capítulo 598 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 7 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Pablo no duda un solo segundo en dar una respuesta a Marisol. Es más, opta por dar un importantísimo y sorprendente paso, como es el de dar a conocer a Nieves todos y cada uno de los detalles sobre el embarazo de Marisol.

Es más, parece que ha llegado el momento más que perfecto para dar ese paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Eduardo, por su parte, tiene serias dudas sobre si desvelar su paternidad a Roque, mientras que Miguel se ha visto en la obligación de dar a conocer una malísima noticia a Paula.

Ella, como es de esperar, se queda profundamente sorprendida, a la par que descolocada. Marta, por su parte, mete la pata con Fina, mientras que Salva siente que le está empezando a quedar grande el encargo de la celebración. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.