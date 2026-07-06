No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 3 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 596 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Claudia no ha dudado un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para marcar ciertos límites a Paula. Todo ello mientras Mabel se presenta en la comida familiar. Eduardo recibe una demoledora noticia y, como es de esperar, se queda completamente sorprendido y descolocado.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Pablo hace todo lo que está haciendo en su mano para tratar de limar asperezas con Salva. Claudia, por su parte, no tiene ni la más mínima idea de lo que siente por Miguel. Todo ello mientras los rumores de Begoña y Eduardo, inevitablemente y como es de esperar, han terminado pasando factura a Julia. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 597 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 6 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Claudia no ha tenido reparos a la hora de hacer una petición a Marta. Pero no todo queda ahí, puesto que no ha dudado un solo segundo en dar un paso mucho más allá con Miguel. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. ¡Y no es para menos!

Todo ello mientras la Directiva no duda un solo segundo en organizar una fiesta para los trabajadores. Todo ello mientras una visita visiblemente inesperada amenaza de lleno la estabilidad recién conseguida de los Salazar. Tasio, por su parte, tiene problemas para conciliar el sueño, mientras que Paula comienza a notar ciertos problemas respiratorios. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.