No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. El pasado jueves 2 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 595 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Julia no puede evitar notar la tensión entre sus padres. Todo ello mientras Salva se queda verdaderamente sorprendido e impactado tras recibir un varapalo. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Tasio no duda un solo segundo en disculparse con Marta. En cuanto a Gabriel, no ha dudado un solo segundo en hacer una inesperada petición a Damián. Cloe, por su parte, ha anunciado de una vez por todas la decisión final de Hugo sobre la fábrica. Por si fuera poco, Miguel no ha tenido reparos a la hora de dar rienda suelta a todas y cada una de sus rarezas, y hacerlo en su supuesta cita con Claudia.

¿Qué sucede en el capítulo 596 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 3 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Claudia no duda un solo segundo en marcar límites a Paula. Mabel, por su parte, no tiene reparos a la hora de presentarse en la comida familiar, y hacerlo sin importar en absoluto las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, van a poder ser testigos de cómo Eduardo se queda profundamente sorprendido y descolocado al recibir una noticia de lo más demoledora. Pablo, por su parte, no duda un solo segundo en limar asperezas con Salva. Claudia no sabe lo que siente por Miguel, mientras que los rumores de Begoña y Eduardo han terminado pasando factura a Julia. Y lo han hecho de una manera que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.