Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 2 de julio: Gabriel hace una inesperada petición a Damián
Capítulo 595 de 'Sueños de libertad'
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 1 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 594 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Andrés no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para tratar de acercarse a Valentina. Y no solamente eso, sino que también Manuela ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Claudia a que dé, de una vez por todas, una oportunidad a Miguel.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Félix se arma de valor para interrogar a Gabriel sobre la muerte de Brossard. Todo ello mientras Begoña no ha tenido reparos a la hora de hacer una firme petición a don Agustín. ¿En qué consiste, exactamente? En que le ayude a parar sus rumores con Eduardo y tratar de hacerlo a la mayor brevedad posible antes de que sea demasiado tarde. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Fina no duda un solo segundo en abroncar a Marta, mientras que esta protagoniza un tenso enfrentamiento con Tasio.
¿Qué sucede en el capítulo 595 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 2 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo, inevitablemente, Julia nota la tensión entre sus padres. Todo ello mientras Salva se queda profundamente descolocado y sin palabras al recibir un sonado varapalo. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.
Por si fuera poco, Tasio no duda un solo segundo en pedir perdón a Marta, mientras que Gabriel se arma de valor para hacer una impactante e inesperada petición a Damián. Cloe, por su parte, no ha tenido reparos a la hora de anunciar la decisión final que ha tomado Hugo respecto a la fábrica. Además, Miguel toma la firme decisión de dar rienda suelta a sus rarezas en su supuesta cita con Claudia, sin tan siquiera imaginar las posibles consecuencias de sus actos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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