Última hora sobre la enfermedad de Tamara Gorro tras su ingreso hospitalario: «Las cosas no están bien»

Hace unos cuantos días, Tamara Gorro dejó completamente sin palabras a sus seguidores al confesar que llevaba varios días ingresada en el hospital. Por aquel entonces, explicó que no tenía pensado dar detalles de su situación, pero sí confirmó que había vivido un «susto muy grande» que tiene estrecha relación con su salud. «Os diría que está todo perfecto, pero no lo está. Lo va a estar», aseguró, dejando claro que era una situación pasajera. Desde entonces, la colaboradora de televisión se ha mantenido completamente alejada de las redes sociales, y todo para tratar de centrarse en su recuperación. En las últimas horas, la de Móstoles ha tenido un encuentro con Europa Press, en el que ha explicado la verdadera razón por la que no quiso dar detalles sobre su enfermedad, pero también cómo se encuentra tras recibir el alta hospitalaria.

Tamara Gorro reconoce el motivo por el que no ha querido hablar de su enfermedad

En un primer momento, la creadora de contenidos de redes sociales ha reconocido que necesita parar y priorizarse tras un largo proceso en el que ha estado marcado, especialmente, por una operación, pero también por un posterior contratiempo que le provocó un «grandísimo susto», como ella misma ha asegurado.

Durante su conversación con los compañeros de Europa Press, la colaboradora de televisión aseguró que era conocedora de las críticas por comunicar su hospitalización sin explicar el motivo, y que las comprendía a la perfección. Todo ello mientras hizo hincapié en la estrecha relación que tiene con sus seguidores, por eso quiso avisarles que iba a desaparecer unos días: «Yo tengo una familia virtual. En no poner un ‘buenos días’ ya es ‘¿qué te pasa?».

Fue entonces cuando reconoció que hizo público que estaba ingresada porque la noticia ya había trascendido: «¿Qué necesidad tengo de que mi gente se entere por otros?». Aun así, quiso incidir en que no quería desvelar qué le ocurría exactamente: «Puede ser una almorrana, puede ser una pierna… ¿Qué importa? (…) Lo único que quería decir es que no iba a estar por aquí porque estoy mala, no estoy bien». Además, recordó: «Tengo dos personitas que proteger», refiriéndose a sus hijos.

La influencer tiene claro cuál es su prioridad

Según ella misma explicó, ha eliminado las redes sociales de su teléfono y ha delegado a una persona de su equipo las publicaciones comerciales para poder cumplir con sus compromisos profesionales. Pero todo tiene un porqué que ella misma ha reconocido públicamente: «Necesito mucha tranquilidad».

Durante todo este proceso, Tamara Gorro está contando con el respaldo de las personas más importantes de su vida, mencionando especialmente a sus dos hijos y a Ezequiel Garay. Respecto a los próximos días, la empresaria tiene como objetivo refugiarse en Ibiza junto a su familia para descansar: «Mar, tranquilidad, comer, salir a cenar tranquilamente… y paz (…) Por primera vez creo que me voy a priorizar».

Por si fuera poco, la creadora de contenido aprovechó para lanzar un mensaje de optimismo a pesar de todo lo que lleva vivido en las últimas semanas: «Las cosas no están bien porque no están bien, pero van a estar. Para que algo esté bien, primero tiene que estar mal». Todo ello mientras confesó que este episodio ha sido diferente a los problemas de salud anteriores: «Ha sido una operación que se tenía que hacer y la otra nos ha llevado un grandísimo susto. Ahora vamos a retomar el susto y a llevarlo todo bien».