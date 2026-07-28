Audiencias ayer, 27 de julio: el ‘Grand Prix’ vuela y La 2 hace un dato sorpresa

La noche del lunes 27 de julio ha servido para que los fans del Grand Prix hayan podido volver a ver el programa de Ramón García, que la semana pasada faltó a su cita por las celebraciones del Mundial 2026 conseguido por nuestra selección. El espacio de competición entre pueblos logra datos enormes y deja claro que esta temporada vuelve con fuerza después de que en 2025 notase cierto desgaste. La sorpresa de la noche es para el cine clásico de La 2, que en el prime time supera a laSexta y pelea de ‘tú a tú’ con Universo Calleja, que se emite en Telecinco la noche de los lunes.

La llegada del verano y las vacaciones siempre dejan datos sorprendentes en las audiencias de televisión, puesto que el consumo baja de forma enorme, especialmente después de un mes de enormes audiencias gracias al Mundial 2026. Pese a todo, TVE sigue aprovechando la resaca del deporte y vuelve a ganar a Antena 3 el día, aprovechando que las repeticiones veraniegas de El Hormiguero están pasando un momento más flojo de lo habitual. En la franja del access prime time el liderato es para la primera para del Grand Prix, que supera el 11 % de cuota, datos que igualan a los que conseguía La Revuelta en esa franja, pero que no mejoran los que ha logrado Viaje al centro de la tele, que en sus primeras emisiones del verano logró subir hasta el 13 %, como ya contamos la semana pasada en Happy FM.

Por primera vez en años El Hormiguero y sus repeticiones veraniegas están pasando un mal momento, volviendo a perder este lunes contra el programa de Ramón García, aunque recupera la segunda posición y ya supera a First Dates. Gran dato para Cifras y letras, que durante el verano está aprovechando las repeticiones de El intermedio.

Audiencias del ‘access prime time’ del lunes 27 de julio:

‘Grand Prix: Presenta’: 11.6 % y 1.107.000

‘El Hormiguero’: 8.9 % y 867.000

‘First dates: Summer’: 8.3 % y 797.000

‘Cifras y letras’: 5.7 % y 547.000

‘El Intermedio’: 4.4 % y 424.000

El ‘Grand Prix’ domina también en la segunda parte de la noche, mientras La 2 es la sorpresa

Ya sin el empuje del Mundial, TVE sigue viviendo un gran verano en el que las audiencias de las noches -sin La Revuelta siendo un lastre- son el punto que le está sirviendo para seguir venciendo por poco a Antena 3. La segunda parte del Grand Prix logra un gran 16 % de cuota, reuniendo a más de un millón de espectadores hasta la madrugada.

La serie turca En tierra lejana baja del 10 % de cuota, logrando un dato más bajo de lo habitual, pero mejorando el conseguido hace siete días, cuando no pudo hacer nada ante la celebración en Madrid de la selección. Jesús Calleja sigue sin conseguir las audiencias del pasado en Telecinco, quedándose por encima del 7 % por poco.

La sorpresa es para La 2, que con el cambio de hábitos de los espectadores en verano logra un gran 7 % de cuota con la emisión de la película El largo y cálido verano. Su ciclo de cine clásico de los lunes suele dar buenos datos, pero lo habitual es que las peliculas no pasen del 4 % de cuota, por lo que se trata de una gran sorpresa, llegando a superar en espectadores de media a Telecinco en la franja. Habrá que comprobar si es algo anómalo o si la semana que viene se repite un dato así de bueno.

Audiencias del ‘prime time’ del lunes 27 de julio:

‘Grand Prix’: 16 % y 1.284.000

‘En tierra lejana’: 9.2 % y 717.000

‘Universo Calleja’: 7.4 % y 489.000

‘Cine clásico’: ‘El largo y cálido verano’: 7.1 % y 606.000

‘El Taquillazo’: ‘Señor, dame paciencia’: 5.5 % y 394.000

La pelea entre La 1 y Antena 3 por el liderato del mes

Una vez terminado el Mundial Antena 3 tenía la complicada misión de recuperar 10 puntos de diferencia que tenía en la media mensual contra La 1. Una misión casi imposible y que a día 28 de julio se puede decir que está sentenciada para la cadena pública. A día de hoy La 1 se mantiene con un 19.6 % (bajando del 21 % que tenía hace una semana), mientras que Antena 3 se tiene que conformar con un 11.2 %.

Las autonómicas (7.7 %) se colocan en tercera plaza, mientras que Telecinco (6.9 %) sigue con su cambio de parrilla y de público -los cambios en televisión siempre hacen bajar los datos-. Cuatro (5.6 %) vence a laSexta (4.8 %) y La 2 es el farolillo rojo con un 3.7 %.