Audiencias ayer, 20 julio: España arrasa en su fiesta y ‘El Chiringuito’ se despide por todo lo alto

El Mundial 2026 dio ayer, lunes 20 de julio, su último coletazo en televisión y dejó una nueva jornada para el recuerdo para TVE, dejando a La 1 con máximos de audiencia durante todo el día gracias a su cobertura de la llegada y celebración de los campeones del mundo. El equipo de Luis de la Fuente fue la estrella de la tarde y de la noche en la programación, dejando datos por encima del 30 % en su celebración por las calles de Madrid. El Chiringuito se marchó de Atresmedia antes de poner rumbo a una nueva casa y lo hizo con la suerte de poder celebrar la segunda estrella de los nuestros. Con su última emisión en Mega, Josep Pedrerol y su equipo pasaron del 4 % de cuota, datos enormes para el canal de la TDT de Antena 3.

Una noche más, la última ya, el Mundial y todo lo que le rodea volvió a dejar una noche de récords para la cadena pública. Con la programación del día completamente levantada, en la noche la celebración en Cibeles dejó un brutal 36 % de cuota de pantalla. Horizonte fue el único programa que decidió continuar con normalidad y la apuesta salió muy bien, logrando pasar del 6 % de cuota en Cuatro y siendo el programa que mejor aguanta el tirón. Las repeticiones de El Hormiguero se quedaron por debajo de la barrera del 6 %, mientras que Cifras y letras supera un día más a los refritos de El intermedio, algo que empieza a ser habitual este verano.

Audiencias del ‘access prime time’:

‘Imparables: Un equipo de leyenda’: 36 % y 4.152.000

‘Horizonte’: 6.2 % y 744.000

‘El Hormiguero’: 5.8 % y 707.000

‘Cifras y letras’: 3.9 % y 471.000

‘El Intermedio’: 2.7 % y 325.000

En la segunda parte de la noche, todavía con el dominio del especial de La 1, la serie En tierra lejana vuelve a ser la que mejores datos consigue, superando el 8 % de cuota de pantalla, demostrando que tiene un público muy fiel que no cambia de canal ni en grandes acontecimientos.

LaSexta apostó por emitir cine a esa hora y la jugada salió bien gracias a la emisión de la versión en cines de Camera Café, la mítica serie de Telecinco. La segunda emisión de la serie El mago del vino, que debutó hace una semana en Cuatro con grandes datos, esta semana se resiente, aunque era algo completamente esperable. La 2, como es habitual cada lunes, destaca con su emisión de cine clásico y la película Con él llegó el escándalo pasa del 3 % de cuota en una noche muy complicada en televisión.

Audiencias del prime time de ayer, 20 de julio de 2026:

‘Imparables: Un equipo de leyenda’: 36 % y 4.152.000

‘En tierra lejana’: 8.1 % y 712.000

‘El Taquillazo’: ‘Camera Café, la película’: 4.4 % y 322.000

‘El mago del vino’: 3.8 % y 309.000

‘Cine clásico’: ‘Con él llegó el escándalo’: 3.6 % y 322.000

‘El Chiringuito de Jugones’ se despide por todo lo alto en Mega

Pedrerol y los suyos se despiden de forma amistosa de Atresmedia para poner rumbo a un nuevo proyecto que todavía no han desvelado por respeto a Antena 3, donde han pasado los últimos 13 años. En su despedida, celebrando la segunda estrella de nuestra selección, el presentador avisaba de que volverían a verse «en la televisión», por lo que todo apunta a que Mediaset o RTVE será su destino.

Mientras llega ese momento, el programa se despide sacando músculo y logrando un 4.8% de share y 188.000 espectadores, lo que supone triplicar la audiencia media de Mega en el día de ayer. Según datos de la consultora Dos30′, la emisión llegó a tener picos de un 7 % de share, luchando con las grandes cadenas en el late night.

Audiencias por cadenas del 20 de julio:

La 1: 26.9%

Antena 3 10.8%

Autonómicas (FORTA) 7.1%

Telecinco 6.3%

Cuatro 5.5%

laSexta 4.7%

La 2 3.1%

Autonómicas privadas 0.2%

Noticia en elaboración.