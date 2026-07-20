Audiencias de la historia de la Selección Española: ¿cuáles fueron las finales más vistas?

Pocos acontecimientos logran paralizar España frente al televisor como una gran final de la selección. Con el Mundial 2026 volviendo a disparar los audímetros, repasamos los grandes hitos de audiencia protagonizados por ‘la Roja’ a lo largo de la historia, un ranking en el que solo Eurovisión ha conseguido colarse entre tanto fútbol. La victoria de España ante Argentina se cuela entre las diez emisiones más vistas de la historia en España, pero lo hace por detrás de otras finales jugadas por el combinado nacional y, además, por las emocionantes tandas de penaltis que paralizaron el país en rondas previas en los años 2010 y 2012.

Ninguna cita de la selección ha generado un impacto en audiencia comparable al de la Eurocopa 2012, que coloca hasta cuatro momentos distintos entre los diez más vistos de la historia de la televisión en España. La semifinal ante Portugal, resuelta en la tanda de penaltis, se convirtió en la emisión más vista jamás registrada en España, con un 83,25 % de cuota y 18.140.000 espectadores. La propia prórroga de aquel partido (16.484.000 espectadores y 77,07 %), el especial No hay dos sin tres que sirvió de posta a la final (15.521.000 espectadores y 79,56 %) y la propia final ante Italia (15.480.000 espectadores y 83,4 %) completan un póker de momentos que sitúan a aquel verano de 2012 como el techo histórico de audiencia de la Roja.

Aunque ya se había ganado un Mundial en el año 2010, aquella Eurocopa se ganó con más emoción de lo previsto, necesitando de varios partidos acabando en prórroga y en penaltis. Esa emoción extra, concentrada en unos pocos minutos, hace que sean las emisiones más vistas de toda la historia, por delante incluso de las finales. Telecinco es la que mejor supo aprovechar aquellos años dorados, siendo la cadena que emitió en abierto el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, logrando datos que parece imposible que se repitan.

Los otros grandes momentos de la Eurocopa, en Cuatro en el año 2008

La Eurocopa del año 2008, con la revolución de los ‘bajitos’ de Luis Aragonés fue la que comenzó el camino triunfal de aquella selección. Cuatro fue la cadena que mejor supo aprovechar aquellas emisiones, puesto que emitió los partidos de España en exclusiva con Digital+, ambas cadenas siendo del mismo grupo (Cuatro era todavía propiedad de Sogecable antes de ser adquirida por Mediaset).

Los penaltis de cuartos de final ante Italia en la Eurocopa 2008 reunieron a 15.372.000 espectadores con un 77,51 % de cuota, mientras que la final de aquella misma edición ante Alemania, con la que España conquistó su primer gran título tras muchos años de sequía, congregó a 14.482.000 espectadores y un 80,86 % de share.

El Mundial también tiene su propio espacio en este ranking histórico. Los penaltis del España-Rusia de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 reunieron a 14.829.000 espectadores (81,15 %), mientras que la prórroga de la final del Mundial de Sudáfrica 2010 ante Holanda, el partido que le dio a España su primer y único Mundial, se quedó en 14.582.000 espectadores y un 80,27 % de cuota. El fenómeno se repite con el Mundial 2026: la prórroga de la final ante Argentina reunió en La 1 a 14.425.000 espectadores, con un 77,6 % de share, confirmando que el fútbol sigue siendo el evento que paraliza al país al completo.

Eurovisión 2002, con Rosa de España, se cuela entre el fútbol

Entre tanto fútbol, hay un único hueco reservado para la música: la gala Ha llegado el momento de Eurovisión 2002, emitida en La 1, congregó a 14.380.000 espectadores con un espectacular 85,22 % de cuota de pantalla, el porcentaje más alto de todo este top 10. Aquel dato llegó después del fenómeno Operación Triunfo, algo que tampoco se ha vuelto a repetir, gracias a la ilusión de Rosa López y su Europe’s living a celebration, con el que muchos soñaban con volver a ganar el festival, aunque no se consiguió.

Top 10 de la historia de audiencias en televisión en España

Penaltis Eurocopa 2012 (T5: Portugal-España, semifinal) — 18.140.000 espectadores (83,25 %) Prórroga Eurocopa 2012 (T5: Portugal-España, semifinal) — 16.484.000 espectadores (77,07 %) ‘No hay dos sin tres’ (T5: especial final Eurocopa 2012) — 15.521.000 espectadores (79,56 %) Final Eurocopa 2012 (T5: España-Italia) — 15.480.000 espectadores (83,44 %) Penaltis Eurocopa 2008 (Cuatro: España-Italia, cuartos de final) — 15.372.000 espectadores (77,51 %) Penaltis Mundial Rusia 2018 (T5: España-Rusia, octavos de final) — 14.829.000 espectadores (81,15 %) Prórroga Sudáfrica 2010 (T5: Holanda-España, final del Mundial) — 14.582.000 espectadores (80,27 %) Final Eurocopa 2008 (Cuatro: Alemania-España) — 14.482.000 espectadores (80,86 %) Prórroga Mundial 2026 (La 1: España-Argentina, final) — 14.425.000 espectadores (77,6 %) Eurovisión 2002: ‘Ha llegado el momento’ (La 1) — 14.380.000 espectadores (85,22 %)

El último en llegar a este top 10 ha sido el Mundial 2026, que también se ganó con emoción al necesitar de la prórroga para que Ferrán Torres marcase el gol que ha puesto la segunda estrella a España.