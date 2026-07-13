La preocupante imagen de Tamara Gorro desde el hospital: «No quiero fingir que todo está bien»

Tamara Gorro, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión y creadoras de contenido más conocidas de nuestro país. A pesar de que su salto a la fama fue por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, no dudó en reinventarse, demostrando que podría ganarse a pulso un hueco en la pequeña pantalla como tertuliana. Aun así, recientemente, la madrileña no ha sido noticia por algo profesional, sino por una cuestión que tiene estrecha vinculación con el ámbito personal. En los últimos días, Tamara Gorro utilizó su perfil oficial de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece en el hospital, junto a un doctor. Un gesto que, como era de esperar, ha generado una profunda preocupación entre sus seguidores en la mencionada red social.

«Si algo me une a vosotros es la sinceridad, y esta vez no podía ser de otra manera. ¿Recordáis que hace unos meses estaba un poquito pachucha, en cama y con médicos?», comenzó diciendo Tamara Gorro. Y añadió: «Desde entonces empezamos con pruebas que han llevado bastante tiempo, pero que, con resultados, calma, confianza y unos buenos médicos, se llega a la mejor decisión. No la que me hubiese gustado, pero sí la mejor, estoy segura. Este año cambio julio en Ibiza por camita en Madrid (me inventaré que estoy peor en casa para que me den más mimos)», explicó. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de televisión fue mucho más allá: «Sé que para algunas personas el morbo sería saber el diagnóstico, cosa que ya dije y mantengo: no lo voy a decir».

Acto seguido, la mostoleña explicó la razón por la que ha tomado esta drástica decisión: «Principalmente porque es algo que quiero vivir en la intimidad y, lo más importante, tengo unos pequeños que ya son mayores y hay veces que hay que ‘ocultar’ cosas para no acentuar su preocupación. Van siendo mayores y todo les llega aunque no queramos».

Y añadió: «Pero lo que no quiero, familia virtual, es estar fingiendo por aquí que todo está bien cuando no lo está. No me gusta mentir, y menos a personas que sé que me queréis de verdad», comentó. Además, no dudó en tirar de optimismo: «Venga, a pegarle otra patada a esa piedra que se pone en el camino… y a las que nos queden. Pero siempre con ganas y actitud. Os amo mucho».

Como no podía ser de otra manera, son muchos los rostros conocidos y seguidores de Tamara Gorro los que no han dudado en inundar la publicación de mensajes de lo más positivos y de apoyo a la madrileña. Entre ellos, el torero Cayetano Rivera, su actual pareja, que ha compartido un emoji.

La tertuliana se ha visto tan abrumada por el cariño recibido que no dudó en publicar un mensaje en ese mismo post: «No es por dar envidia… o sí, pero es que tengo la mejor familia virtual… Nada más hay que leer los comentarios. (Excepto algun@, que obviamente no forma parte de esta comunidad y paso olímpicamente, no hay que dar importancia). Soy AFORTUNADA».