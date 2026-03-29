Tamara Gorro, antes y después: sus retoques estéticos antes de su romance con Cayetano

A lo largo de su historia, Telecinco nos ha presentado numerosos rostros que, a día de hoy, se han convertido en celebridades de las redes sociales. Si hablamos de muchas temporadas pasadas, Mujeres y Hombres y Viceversa se convirtió en el gran empuje de muchas personas. De hecho, Tamara Gorro fue una de ellas. Y es que, aunque ahora sea una colaboradora televisiva habitual, la madrileña comenzó en televisión como una participante más de un formato. Ella buscaba el amor, por lo que no tuvo reparos en vivir la experiencia de manera pública, pero fue su personalidad y la falta de filtro la que la hizo atractiva en Mediaset España.

Tamara Gorro logró hacerse un hueco en la industria televisiva española y lo hizo como colaboradora de programas o concursante. De hecho, llegó a ser participante de Supervivientes. No duró mucho en Honduras, pero su fracaso no le impidió seguir triunfando en el medio. Asimismo, a nivel sentimental vivió una bonita historia con el futbolista Ezequiel Garay. Juntos dieron la bienvenida al mundo a dos hijos en común, pero, después de años, optaron por separar sus caminos. Eso sí, el amor ha vuelto a llamar a la puerta del corazón de la madrileña y, ahora, es pareja de Cayetano Rivera.

Los retoques estéticos de Tamara Gorro

Tamara Gorro nunca ha tenido problemas en confirmar públicamente que es partidaria de los retoques estéticos. De hecho, siendo muy joven, apostó por realizarse un aumento de pecho. Y es que este cambio en su cuerpo la ayudó a dejar de lado sus complejos e inseguridades. Asimismo, con el transcurso de los años, la colaboradora televisiva fue mejorando su imagen con ciertos cambios.

Según cuentan muchos medios de comunicación, en el 2023 decidió hacerse una rinoplastia funcional y estética. A priori, el objetivo era arreglar su tabique desviado, pero también lo hizo para mejorar las facciones de su cara. Lejos de quedar aquí, Gorro también se ha realizado tratamientos no invasivos como el bótox. Con esto, ella se ha suavizado las líneas de expresión de la frente y ha abierto más la mirada.

El uso de ácido hialurónico en la zona de las ojeras también ha sido sumado a su lista, al igual que el aumento de labios. Todo ello junto a pequeños retoques en pómulos. Así pues, fuera de quirófano, se ha realizado peelings químicos y tratamientos láser para mejorar el estado de su piel. Y es que Tamara Gorro ha dejado claro que no le tiene miedo a la aguja. Siempre ha buscado sentirse bien consigo misma. Por ello, a sus 39 años, no iba a ser menos.