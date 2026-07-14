¿Qué le pasa a Tamara Gorro? Última hora tras pasar por quirófano: «Esto viene de hace tiempo»
La colaboradora de televisión ha dado más detalles
Hace unas horas, Tamara Gorro sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales al publicar una fotografía desde el hospital. Entre otras tantas cuestiones, la de Móstoles aseguró que debía hacer una pausa por motivos de salud. «Si algo me une a vosotros, mi familia virtual de verdad, es la sinceridad, y esta vez no podía ser de otra manera… ¿Recordáis que hace unos meses estaba un poquito pachucha, en cama y con médicos? Desde entonces empezamos con pruebas que han llevado bastante tiempo, pero que, con resultados, calma, confianza y unos buenos médicos, se llega a la mejor decisión. No la que me hubiese gustado, pero sí la mejor, estoy segura», comentó en su perfil de Instagram.
Aunque a priori optó por mantener el diagnóstico en privado, Tamara Gorro ha utilizado sus historias en la mencionada red social para dar muchos más detalles. Entre otras tantas cuestiones, explicó el motivo por el que ha decidido hacer público lo que le sucede, cómo hace frente a este proceso y, sobre todo, por qué ha decidido centrarse en mejorarse después de varios meses de pruebas y visitas a diversos doctores. Entre otras tantas cuestiones, en estos vídeos, la colaboradora de televisión explicó que está enfocada en el proceso de recuperación: «Estoy sin teléfono (…) No atiendo WhatsApp, no cojo llamadas», puesto que está «en modo reposo absoluto». Eso sí, ha leído varios comentarios de los que le han dejado en la mencionada publicación, y la gran mayoría de ellos cuestionan por qué hizo pública su hospitalización si no desvela el diagnóstico.
«Si me van a operar, que fue de forma inminente, y no voy a estar unos días, voy a generar esa incertidumbre», hizo saber a sus seguidores. Por lo tanto, explicó que su objetivo no era otro que evitar que, debido a su ausencia, la preocupación aumentase aún más: «La intención era esa, decir: desaparezco, pero que sepáis por qué». Todo ello mientras aseguró que no creía necesario compartir la razón por la que ha tenido que ser operada: «El diagnóstico da igual».
Aun así, ha querido incidir en que se trata de un problema que lleva arrastrando desde hace tiempo y por el que le han tenido que hacer un seguimiento médico antes de dar el paso de pasar por quirófano. «Esto viene de hace tiempo (…) Se ataja, se aprieta el tornillo y ya está», comentó, a modo de metáfora para arrojar algo de luz respecto a lo que está viviendo.
Eso sí, ha reconocido que, aunque hace todo lo que está en su mano para tratar de afrontar este duro momento, lo cierto es que no está siendo un proceso fácil, ni mucho menos: «Bien no lo estoy llevando». Es más, quiso ir mucho más allá: «Emocionalmente no lo estoy llevando bien», reconoció. «La vida es así», alcanzó a decir, visiblemente resignada. Ahora su principal objetivo no va a ser otro que descansar al máximo, pero también seguir todas y cada una de las recomendaciones de los especialistas para centrarse de lleno en su recuperación. ¡Desde Happy FM le deseamos una pronta recuperación!
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