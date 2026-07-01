Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 1 de julio: Marta y Tasio tienen un tenso enfrentamiento
Capítulo 594 de 'Sueños de libertad'
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 30 de junio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 593 de Sueños de libertad. Así pues, fueron testigos de cómo Claudia no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Carmen. De esta forma, le comunica que Tasio ha dado el paso de contratar a Paula. En cuanto a Salva, no duda un solo segundo en pedir consejo a Nieves para tratar de acercarse, en la medida de lo posible, a Pablo. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar las consecuencias.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Tasio no duda en confesarse a don Agustín, mientras que, dadas las circunstancias, a Salva no le queda otra opción que tomar una decisión de lo más inesperada y sorprendente. Miguel se arma de valor para pedir una cita a Claudia, mientras que Fina se queda verdaderamente descolocada al descubrir que Marta le ha ocultado la llamada de Bianca. Es algo que, evidentemente, no esperaba, ni mucho menos.
¿Qué sucede en el capítulo 594 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 1 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Andrés hace todo lo que está en su mano para tratar de acercarse a Valentina. Todo ello mientras Manuela no tiene reparos a la hora de animar a Claudia para que, de una vez por todas, dé una oportunidad a Miguel.
Por si fuera poco, Félix no duda un solo segundo en interrogar a Gabriel sobre la muerte de Brossard para obtener las respuestas que necesita, mientras que Begoña pide a don Agustín que le ayude a parar sus rumores con Eduardo. En cuanto a Fina, no duda en abroncar a Marta y esta, a su vez, protagoniza un tenso enfrentamiento con Tasio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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