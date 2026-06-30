Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado lunes 29 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 592 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo parece que a Damián no le ha quedado otra opción que tomar una decisión drástica y definitiva respecto a La Industrial. En cuanto a Miguel, finalmente, ha reconocido que le gusta Claudia. Andrés no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para mostrar su apoyo a Begoña después de los rumores que han surgido.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Salva y Mabel se han quedado verdaderamente sorprendidos y sin palabras al conocer la verdadera opinión de Pablo sobre el cantinero. En cuanto a Paula, no tiene reparos a la hora de dar un toque de atención a Tasio por el comportamiento que está teniendo con las mujeres. Todo ello mientras Mabel tiene un tenso enfrentamiento con su padre que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 592 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 30 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Claudia no duda un solo segundo en confesar a Carmen que Tasio ha contratado a Paula. En cuanto a Salva, no tiene reparos a la hora de pedir consejo a Nieves, y todo para tratar de acercarse, de algún modo, a Pablo.

Tasio, por su parte, se arma de valor para confesarse a don Agustín, mientras que Salva deja a todos profundamente sorprendidos y descolocados al tomar una de las decisiones más impactantes e inesperadas hasta la fecha. Miguel toma la firme decisión de pedir una cita a Claudia, mientras que Fina se queda sin palabras al descubrir que Marta no ha tenido reparos a la hora de ocultarle la llamada de Bianca. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.