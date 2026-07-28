El contundente mensaje de Iker Jiménez tras fijarse en lo que sucede en Asia: «Molesta cuando lo digo»

Iker Jiménez ha vuelto a utilizar su newsletter personal para compartir una reflexión que no ha dejado indiferentes a sus seguidores. El periodista y presentador de Cuarto Milenio y Horizonte ha relatado algunas de las sensaciones que le han dejado sus viajes por distintos países de Asia, donde asegura haber encontrado una forma de entender la convivencia muy diferente a la que, a su juicio, predomina en gran parte de Occidente. En su escrito, que ha llegado al correo electrónico a sus seguidores más cercanos —no está disponible en redes sociales o en ninguno de sus programas—, el comunicador destaca especialmente el respeto por la propiedad ajena que existe entre los asiáticos.

Iker ha podido comprobar durante sus estancias en algunos países asiáticos cómo es la vida allí, por eso ha querido contarla a sus suscriptores: «Hay una parte de Asia que bulle siempre. Miro los comercios. Llenos. La vorágine de compra y venta», comienza describiendo. Destaca, además, que, pese a la locura y el caos que puede parecer que hay a ojos de un occidental, hay un orden establecido entre la población sin necesidad de vigilancia extrema. Jiménez asegura que allí «no roban» porque «no dan por hecho que hay ladrones» y «no se concibe quedarte con lo de otro».

«Esto, lo he comprobado, molesta cuando lo digo»

Jiménez reconoce que este tipo de comentarios suele generar críticas cada vez que los comparte públicamente, pero es un choque cultural que, si no se ha viajado a esos países y conocido esas culturas, es imposible de comprender. «Esto, lo he comprobado, molesta cuando lo digo o lo escribo», asegura. En su opinión, hay personas a las que les incomoda que existan sociedades donde el robo no forme parte de la normalidad y donde, según sostiene, «se respeta» lo que pertenece a los demás.

El presentador de Cuarto Milenio y Horizonte afirma que en esos países «puedes dejar el móvil donde sea. Nadie lo va a coger. Ahí está. Ahí seguirá». Para Iker Jiménez, esa realidad sería consecuencia de «milenios respetando lo ajeno», una cultura que, siempre según su reflexión, favorece que los negocios prosperen porque «no los roban, no los saquean, no los ocupan, no los atracan».

A diferencia de lo que ocurre en otros países, que pueden presumir de ser más avanzados en muchas otras cosas, en Asia hay algo diferente: «En algún momento de la historia aquí entendieron que no se robaba al prójimo. En algunas otras partes del mundo, la mayoría, por desgracia, asumimos que se puede robar, atracar». Iker lamenta que en Occidente suframos lo que ha bautizado como «la mentalidad de la mangancia».

Esta reflexión concluye con un mensaje de admiración hacia esos lugares donde, según afirma, el respeto por lo ajeno sigue siendo una norma social profundamente arraigada: «Pero algunos están a salvo. No sé si saben la suerte que tienen».

Esta reflexión de Iker Jiménez puede parecer sorprendente, pero los que conocemos Asia sabemos del respeto que hay allí por las propiedad. Evidentemente, no es lo mismo el orden milimétrico que existe en Japón con el caos que se vive en Tailandia. Eso sí, ambos países se pueden visitar sin miedo a que te puedan robar maletas, la cartera o el móvil —aunque siempre hay excepciones, especialmente en zonas turísticas, donde gente de otros países puede cometer esos delitos— en hoteles, aeropuertos, restaurantes o en la misma calle.

Ese es sólo uno de los choques culturales que encontramos los occidentales cuando viajamos allí. El silencio, la limpieza o incluso los olores fuertes de perfumes y desodorantes —lo escribo con conocimiento de causa, puesto que en Japón fui regañado por usar un desodorante con un olor demasiado intenso— se valoran de manera muy diferente a España.

La newsletter de Iker Jiménez con la que no pierde contacto con sus fans ni en verano

Además de sus programas, Iker Jiménez ha convertido su boletín personal en un espacio habitual para compartir reflexiones de este tipo, generalmente ligadas a sus viajes, sus lecturas y algunos temas que no tienen espacio en televisión. Por ahora, mientras Cuarto Milenio y Horizonte se han tomado unas semanas de descanso, el periodista vasco no pierde el contacto con sus seguidores.