Diez años después, ‘La La Land’ vuelve a la gran pantalla con un cambio que Ryan Gosling reclamaba: «La gente me dijo que no molaba»

Protagonizó uno de los escándalos más sonoros de los Oscar y ahora, una década después, regresa a los cines para celebrar su aniversario y de paso corregir un error que siempre había molestado a uno de sus protagonistas, Ryan Gosling. Dicha rectificación no tiene que ver con una parte del argumento, plano o canción. Se trata de la famosa pose del icónico cartel de La La land en la que el actor canadiense baila a dúo junto a su estelar compañera de reparto, Emma Stone.

Tres años después de dejar a la crítica especializada con la boca abierta con Whiplash (2014), su segunda cinta como director, Damien Chazelle abordó el ambicioso reto de escribir y dirigir un musical contemporáneo que remitiese al gran género clásico de cintas como Cantando bajo la lluvia (1952) o Melodías de Broadway (1953). El resultado no pudo ser mejor. A sus 31 años, Chazelle se posicionó como la gran promesa del futuro de Hollywood, logrando recaudar 447 millones de dólares y llevarse seis premios de la Academia, incluyendo el de mejor dirección y la consideración de mejor actriz principal para Stone.

Sin embargo, la producción protagonizó uno de los momentos más surrealistas y confusos de la historia de la alfombra roja durante la entrega de la gran estatuilla de la noche. A la hora de nombrar el premio a la mejor película, el actor Warren Beatty abrió el sobre equivocado y dudó al leerlo, mostrándoselo a Faye Dunaway, quien leyó el nombre sin darse cuenta de que en realidad era el de la categoría de mejor actriz para Stone. Los productores y el equipo de La la land subió al escenario, hasta que el productor Jordan Horowitz verbalizó el error y mostró la tarjeta real con el nombre de Moonlight de Barry Jenkins.

‘La La land’ y el cambio en su cartel oficial

A minor adjustment. Celebrate the 10th anniversary of #LaLaLand in @Dolby Cinema at @AMCTheatres. Experience the film back on the big screen beginning August 16. Get tickets now: https://t.co/tr7cs5HYz7 pic.twitter.com/ET6pixrdW7 — La La Land (@LaLaLand) July 21, 2026

La La land se reestrenará en los cines estadounidenses el próximo 16 de agosto, proyectándose en las salas de la cadena AMC Theatres. Desde la pandemia, el reestreno de las producciones más queridas ha cobrado una vital importancia en el terreno de la exhibición. Y con ello, aprovechando su vuelta a la cartelera, el proyecto ha lanzado el nuevo cartel promocional en el que la mano de Gosling se coloca en una posición mucho más natural. El actor de Drive (2011) explicaba así la anécdota en una entrevista en 2024 para The Wall Street Journal Magazine:

«Estábamos bailando, Emma y yo, y no sabía que eso terminaría siendo el póster de la película. Se suponía que debíamos levantar las manos y pensé que sería genial poner mi mano más plana, aunque todos me dijeron que no molaba. Estaba seguro de que era más cool. Ahora, cuando lo veo, y tengo que verlo todo el tiempo, sé lo que habría sido más cool… la pose que se planeó. Así maté un poco la energía. Lo llamo ‘La La Hand’».

Lionsgate ya ha corregido la mano del personaje de Gosling, generando ahora una curva armoniosa con el brazo extendido del rol de Stone.

¿Está disponible en el streaming?

Por el momento, el reestreno en cines no está confirmado en nuestro país. Así que los espectadores españoles deberán conformarse con seguir viéndola bajo suscripción, dentro del catálogo de Prime Video.