Cillian Murphy y Daniel Craig podrían protagonizar lo nuevo del director Damien Chazelle (‘La La land’)

Su inicio como cineasta no pudo ser más enérgico, pero con Babylon (2022), Damien Chazelle encontró el primer gran fracaso comercial y crítico de su carrera. Y es que aunque en el último año ha existido una corriente que la defendió como un título de culto incomprendido, su ejercicio metacinéfilo sobre el origen de Hollywood causó grandes pérdidas a Paramount Pictures. Por suerte para él , su talento y méritos todavía tienen la confianza de la industria y sobre todo el apoyo de grandes estrellas que todavía quieren aparecer en sus proyectos. Entre estos, los últimos que sabemos que podrían protagonizar su próximo trabajo son Cillian Murphy y Daniel Craig.

Todavía se desconoce el título del filme y a pesar de rumores que situaban la historia como un biopic sobre la figura de Evel Knievel con la presencia de Leonardo DiCaprio, varios medios afirman que el actor de Titanic (1999) se habría bajado de la producción y que dicha cinta estaría ambientada en una prisión. La Paramount volverá a distribuir lo nuevo de Chazelle como parte de su acuerdo con el estudio. Eso sí, se espera que tras el batacazo en la taquilla, la siguiente trama no albergue demasiados excesos y que en parte, controle mucho más el apartado presupuestario. En el apartado ejecutivo, el autor norteamericano ha escrito el guion y producirá la ficción bajo su sello Wild Chickens Productions junto a Olivia Hamilton, quien también participó como actriz en Babylon. Ahora, las negociaciones del ganador del Oscar por Oppenheimer (2023) y del ex James Bond por estar en la nueva película de Chazelle, demuestran que el joven y ambicioso realizador todavía mantiene su estatus y confianza dentro de la meca del cine.

Babylon fue una epopeya de tres horas sobre los inicios de Hollywood con Martgot Robbie y Brad Pitt que desgraciadamente para su repercusión económica, costó 80 millones de dólares y sólo recaudó 65 millones en la cartelera mundial. Por suerte para él, su currículum audiovisual es lo suficientemente potente como para poder seguir permitiéndose elencos del primer nivel.

Chazelle quiere recuperar su carrera

Si bien Paramount le otorgará una nueva oportunidad como distribuidora debido a su relación contractual, Chazelle no puede permitirse otro fracaso en la cartelera como Babylon. Más que nada porque debería entonces volver a un cine mucho «más pequeño» e intimista y sobre todo, porque le costaría en gran medida encontrar de nuevo financiación para desarrollar su cine.

Chazelle debutó en 2014 con Whiplash, un drama musical que le valdría el aplauso unánime de la crítica y sus dos primeras nominaciones en la alfombra roja; una al mejor guion adaptado y otra a la mejor película. Por si tal repercusión con una ópera prima no fuese motivo suficiente para endiosar a un director que por aquel entonces tenía 28 años, Whiplash logró recaudar 49 millones de dólares a partir de un presupuesto de 3 millones. Chazelle sabía lo que hacía y el estreno de La La Land dos años después no hizo más que aumentar las expectativas en torno a su dimensión como narrador, consiguiendo un Oscar a la mejor dirección y ocupando una complicada posición en una ceremonia en la que se le entregó por error la consideración a mejor película, aunque después se rectificó y entregó dicho logro a Moonlight (2016). La La Land recaudó 445 millones de dólares, confirmando al director como una de las mayores promesas para el futuro inminente del celuloide. No obstante, la llegada de First Man (2018) demostró que Chazelle jamás sería un cineasta complaciente y que lejos de acogerse a la épica historia del primer hombre que pisó la luna, el realizador nos brindó un retrato intimista y profundamente poético y existencial sobre la figura de Neil Armstrong.

Dos estrellas para su nueva película

Murphy regresará a su primer proyecto original tras su triunfo en la alfombra roja con Oppenheimer. Mucho antes, lo veremos en la cinta de los Peaky Blinders y será productor de 28 años después. En el caso de Craig, el actor viene de lograr una nominación a los Globos de Oro por la reciente Queer (2024) y próximamente, se reunirá de nuevo con Rian Johnson para la tercera parte de la saga Puñales por la espalda, titulada El misterio de Lázaro. Del mismo modo, se rumorea que tendrá una importante presencia en la adaptación de Las Crónicas de Narnia que Greta Gerwig prepara para Netflix.