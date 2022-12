Paul Schrader critica la documentación histórica detrás de ‘Babylon’

Paul Schrader no tiene pelos en la lengua. Cualquiera que haya prestado alguna vez atención a sus declaraciones o críticas (publicadas vía Facebook) sabe que no es muy de regalar los oídos de sus compañeros de profesión. Desde mostrar su disconformidad con Cry Macho, lo último de Clint Eastwood, hasta colocar su película El contador de cartas como la mejor película del 2021. Por eso y con su vasto conocimiento de Hollywood, se ha lanzado a criticar la veracidad histórica tras Babylon, la última cinta del director de La la land, Damien Chazelle.

Babylon se estrenará en nuestro país a principios de 2023, pero en Estados Unidos la crítica especializada ya se ha mostrado muy polarizada respecto a este ejercicio de metacine por parte de Chazelle. Alabanzas y duras consideraciones a la par, la historia está ambientada en Los Ángeles de los años 20, dentro de su contexto lleno de excesos y figuras que quieren alcanzar la cima o mantenerse en ella. Con todo esto, parece ser que su documentación sobre cómo era en ese momento la meca del cine no resulta demasiado precisa para el guionista de Taxi driver: “Babylon es muchas cosas, pero una historia bien investigada no es una de ellas. Después de leer toda una serie de artículos plantados sobre la voluminosa investigación del cineasta, me estaba rascando la cabeza. ¿Algún historiador de cine está de acuerdo con la supuesta historicidad de la película”, escribía Paul Schrader en su post de Facebook.

Aunque los desenfrenados acontecimientos de su trama hagan referencia a películas y personalidades del cine mudo reales, Chazelle se toma libertades creativas como presentar la cocaína como la droga reinante entre bambalinas, cuando en realidad en aquella época las sustancias más consumidas eran los opiáceos como la morfina. El propio cineasta le contaba hace meses a Indiewire, cómo llevaba recabando información desde hace 15 años a través de documentales y visitando archivos de bibliotecas donde encontrar escritos que hablasen de la transición entre el cine mudo y el sonoro: “Fue un pequeño tesoro en el que seguí sumergiéndome durante muchos años. La investigación fue tan adictiva que tomó una decisión consciente de finalmente decir ‘es ahora o nunca’”.

De momento, Babylon no está funcionando en la taquilla norteamericana y su candidatura a los Oscar podría ser completamente residual, con tan sólo una nominación para Margot Robbie y alguna que otra consideración en el terreno de la producción artística. Por su parte Schrader, cuando no está analizando historias en sus redes sociales, todavía dirige. Después de la celebrada El contador de cartas, estrenará en 2023 su próxima película: Master Gardener.

Babylon llegará a nuestras salas el próximo 20 de enero de 2023.