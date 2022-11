El actor Eric Roberts cree que Margot Robbie ganará un Oscar por ‘Babylon’

En un año en el que las grandes propuestas cinematográficas han retrasado sus estrenos, se empieza a vislumbrar en el horizonte las pocas películas que podrían brillar en la próxima edición de los Premios Oscar. TÁR, The Fabelmans o Todo a la vez en todas partes suenan con fuerza, mientras que historias como Ámsterdam han terminado desinflándose por el camino. De momento, queda una gran opción de la que todavía no sabemos nada. Un as bajo la manga de un Hollywood que se niega ausentarse de su propio espectáculo. Hablamos de Babylon, el último proyecto del director de La la land, Damien Chazelle. Una epopeya de la vieja industria por la que, según su actor Eric Roberts, Margot Robbie debería ganar la estatuilla dorada.

En una entrevista con THR, Roberts se mostró muy entusiasmado con el trabajo de la intérprete australiana, llegando a compararla con mitos de la pantalla grande a la altura de Elizabeth Taylor y Sandy Dennis en ¿Quién teme a Virginia Woolf?: “Ya no me observo a mí mismo, porque he visto todo lo que hago. Pero la película de Damien Chazelle, la he visto. También les diré que Margot Robbie va a ganar un Premio de la Academia por eso. Ella da la actuación más increíble en Babylon que jamás haya visto. Las dos increíbles actrices de Quién teme a Virginia Woolf? Dieron actuaciones perfectas, y está en ese nivel. Ella me dejó alucinado. No podía creer lo brillante que era cada minuto del día”.

Por si la aparición del propio Roberts y Robbie no fuese suficiente, el elenco que Chazelle ha armado para su cuarto largometraje es un alucinante. Brad Pitt, Katherine Waterston, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Max Minghella…toda una serie de figuras que supuso un auténtico reto para el cineasta nacido en Providence. “Al escribirlos, me inspiré en muchas de esas fuentes de la vida real, pero rápidamente pasas a la fase de casting y sólo buscas personas que te sorprendan. Ese fue el principio rector, demoler todas las nociones preconcebidas de esa época, esas personas, y encontrar actores que transmitieran ese espíritu”, explicaba el realizador en el Festival de Cine de Toronto.

Babylon está ambientada en Los Ángeles durante los años 20 y cuenta la ascensión y caída de múltiples personajes en una época totalmente desenfrenada. Se estrenará en nuestro país el 20 de enero de 2023.