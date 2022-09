Emma Mackey habla de las comparaciones constantes con Margot Robbie

En su última entrevista Emma Mackey ha comentado la constante comparativa física que se le hace con Margot Robbie. Ambas actrices han hablado en alguna ocasión de la cantidad de veces que las han confundido por la calle. Esto no es algo extraño en la industria pues son varios los intérpretes que han confesado, ante el entusiasmo de fans confundidos, simulando ser otra persona. Tanto Mackey como Robbie aparecerán juntas en la película Barbie y ahora, Mackey se ha pronunciado sobre esas comparaciones, las cuales considera “divertidas”.

Hablando con Total Film, la coprotagonista de Sex Education explicó que las similitudes con la australiana explican buena parte del porqué de su elección en la cinta de Greta Gerwig que protagonizará Robbie: “Creo que Margot ha tenido la gracia y el humor de poder jugar con eso y permitirme estar en la misma película que ella, Bendita sea”. No obstante, aunque todo el mundo vea el asombroso parecido, la estrella francesa no cree que esa similitud sea real y a pesar de que admira a Robbie, piensa que en el futuro estaría bien que las comparaciones entre ambas cesasen.

“Es sólo una broma en la vida real. Estoy como ‘No os parecemos en nada’. No me importa. Es Margot Robbie ¿Estás bromeando? Ella es la mejor. La admiro mucho. No me importan las comparaciones. Pero sería bueno dejar eso atrás”, apuntaba la joven actriz.

‘Barbie’ es una comedia

Después, Emma Mackey se puso a hablar del tono de la cinta Barbie. El secretismo es algo que ha rondado durante todo el rodaje y lo que muchos miembros del reparto han compartido es que será muy sorprendente: “Creo que a gente va a tener una idea de la película, y no creo que vaya a ser eso. Va a ser una sorpresa. Estoy muy emocionada. Y es una comedia, gracias a Dios. ¡No hay llanto en esta película! Déjame decir eso. ¡No hay llanto! Fue genial hacer comedia pura, una comedia estadounidense, como bueno. Y me puse a trabajar con algunos héroes”.

Exclusive: Emma Mackey talks to Total Film about her upcoming role in #Barbie alongside Margot Robbie https://t.co/Ro1zTemEyN — Total Film (@totalfilm) September 14, 2022

Podremos ver a Margot Robbie y a Emma Mackey juntas en Barbie, programada por Warner Bros para estrenarse el 21 de julio de 2023. A Mackey la veremos mucho antes encarnando a Emili Brontë en Emily, prevista para proyectarse el próximo 14 de octubre de 2022. Robbie estrenará dos de las supuestas candidatas a la próxima edición de los Oscar; Ámsterdam y Babylon.