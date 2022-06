‘Barbie’ pondrá el rosa de nuevo de moda: Más fotos de Margot Robbie y Ryan Gosling

Por razones evidentes (especialmente cromáticas) el rodaje de Barbie está llamando la atención de todo el mundo. Sobre todo cuando tanto Warner Bros como las redes no dejan de filtrar a los protagonistas, Margot Robbie y Ryan Gosling paseando juntos y luciendo modelos exactos de las colecciones originales que en algún momento fabricó la icónica marca Mattel.

margot robbie on the set of ‘barbie’ pic.twitter.com/DlruIOsihU — best of margot (@badpostmargots) June 28, 2022

La australiana que este sábado cumple 32 años, produce y protagoniza esta extraña propuesta dirigida por Greta Gerwig (Lady Bird, Mujercitas) y coescrita por Noah Baumbach (Historia de un matrimonio). Con la presencia de Gerwig de seguro que esta adaptación tendrá una perspectiva femenista y al menos, en lo que se espera de su casting, se trata de una producción donde la diversidad étnica se alza como una bandera. Alexandra Shipp (Tick,Tick…boom), Simu Liu (Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos), America Ferrara (The good Wife) y Will Ferrell (Hermanos por pelotas) son tan sólo algunos de los rostros que participarán en el proyecto.

i’m so grateful to the barbie movie costume department specifically bc this is perfect pic.twitter.com/h9p6xw90S0 — cybr angel 👾 (@cybrxangel) June 28, 2022

No es la primera vez que Robbie se implica en la producción de un film. La actriz, aparte de haber trabajado ya bajo las órdenes de cineastas de la talla de Martin Scorsese y Quentin Tarantino, se ha implicado profesionalmente en tras las cámaras en Yo, Tonya, Una joven prometedora o la serie de Netflix, La asistenta. Pero sin duda, lo que más está llamando atención del rodaje y las imágenes que nos llegan de Barbie son los colores cantarines y estética tan aparentemente ochentera. También sorprende ver a ambos actores en patines e incluso con sombreros de cowboy.

MARGOTS BARBIE VOICE WAITT pic.twitter.com/rsbpwQtChU — nai (@margotswhore) June 27, 2022

Lo que conocemos de la historia de la famosa muñeca es la breve sinopsis que la productora compartió hace algunas semanas: “Una muñeca que vive en Barbieland es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta”. Basada cómo no, en el producto estrella del mercado de las muñecas, en el que se estima que el producto de Mattel ha vendido más de mil millones de muñecas en más de 150 países. No obstante, a lo largo de su historia la firma ha sido criticada por promover entre las niñas unas medidas irreales. Algo que la perspectiva de Gerwig se encargará de cambiar, enfocándolo desde un puesto de vista actualizado a los tiempos que corren.

Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio de 2023.