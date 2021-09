Las ficciones basadas en historias reales se han convertido en las más emotivas de las plataformas de streaming. El próximo viernes 1 de octubre se estrena la esperada serie La asistenta inspirada en la autobiografía superventas del New York Times Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land. Una historia de supervivencia de Netflix protagonizada por una joven madre que huye de una relación abusiva para proteger a su pequeña hija.

La asistenta ha sido creada por Molly Smith Metzler (guionista de Shameless y Orange is the New Black) y cuenta con Margot Robbie como productora. En el reparto podemos encontrar a actores como Margaret Qualley, Andie MacDowell, Billy Burke, Nick Robinson, Anika Noni Rose o Tracy Vilar, entre otros.

Sobrevivir a una relación abusiva

¿Cómo se sale de una relación de pareja abusiva sin trabajo y con una niña pequeña? La protagonista de esta serie Alex, una madre soltera está huyendo de una relación abusiva con su hija pequeña Maddy. Para sobrevivir, esta joven que quería ser escritora, se ve obligada a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes y poder mantener a su hija.

La novela de Stephanie Land se publicó en 2019 y tuvo excelentes críticas, especialmente por su manera de tratar el tema del el trabajo mal pagado que una gran parte de los ciudadanos de Estados Unidos tienen que hacer para sobrevivir y que muchas veces se ha ignorado por parte de las autoridades.

La asistente es una serie emotiva y conmovedora protagonizada por una mujer desesperada que está decidida a salvar a su hija de un hogar violento y asfixiante. Una intensa serie de 8 episodios que seguro no va a dejar indiferente a ningún espectador.

El gran papel de Margaret Qualley

El papel de Alex, la protagonista de esta serie, es interpretado por la conocida actriz Margaret Qualley, la hija de Andie MacDowell, que hace el papel en la serie de la madre bipolar. La actriz Margaret Qualley lleva años demostrando su enorme talento como actriz. Debutó en el cinecon la película Palo Alto de Gia Coppola, junto a Emma Roberts y James Franco. Pero fue sin duda su genial interpretación en la serie de HBO The Leftovers en la que interpretó a Jill Garbey, una joven que se enfrenta la perdida de varios de sus seres queridos.

En 2019 participó en la película Érase una vez en… Hollywood de Quentin Taratino, junto a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en la que Margaret interpretó a Pussycat, una de las seguidoras de Charles Manson. Además, en 2022 la veremos en Fred & Ginger, una película sobre la vida de Fred Astaire y Ginger Rogers y en la que actuará junto a Jamie Bell.